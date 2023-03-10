Пятилетний ребенок попал в больницу с признаком отравления — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после госпитализации ребенка в Чулыме Новосибирской области.
Ранее сообщалось, у ребенка были признаки отравление, которые, по сообщению прокуратуры региона, не подтвердились. Кроме того, издание Mash Siberia публиковало информацию о том, что у ребенка была алкогольная кома — этот факт был опровергнут.
— Ребенок вместе с сестрой воспитывается в семье, ведущей асоциальный образ жизни, а должностные лица местных субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних на протяжении последних трех лет каких-либо мер по предотвращению возникшей ситуации и изъятию детей из семьи не принимали, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин также потребовал принять меры к установлению всех обстоятельств, способствовавших произошедшему, и их устранению, а также представить доклад о его ходе и результатах.
Не так давно Александр Бастрыкин также заинтересовался новосибирскими травмпунктами, которые не оказали помощи ребенку с травмой.