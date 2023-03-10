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Пятилетний ребенок попал в больницу с признаком отравления — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

По данным СК, инспекторы ПДН три года не обращали внимания на неблагополучную семью

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Инцидент произошел в городе Чулыме

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после госпитализации ребенка в Чулыме Новосибирской области.

Ранее сообщалось, у ребенка были признаки отравление, которые, по сообщению прокуратуры региона, не подтвердились. Кроме того, издание Mash Siberia публиковало информацию о том, что у ребенка была алкогольная кома — этот факт был опровергнут.

— Ребенок вместе с сестрой воспитывается в семье, ведущей асоциальный образ жизни, а должностные лица местных субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних на протяжении последних трех лет каких-либо мер по предотвращению возникшей ситуации и изъятию детей из семьи не принимали, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин также потребовал принять меры к установлению всех обстоятельств, способствовавших произошедшему, и их устранению, а также представить доклад о его ходе и результатах.

Не так давно Александр Бастрыкин также заинтересовался новосибирскими травмпунктами, которые не оказали помощи ребенку с травмой.

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