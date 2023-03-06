Бастрыкин заинтересовался новосибирскими травмпунктами, которые перекидывали мальчика с раной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о неоказании помощи 4-летнему мальчику из Новосибирска. Ребенок получил травму головы, но ему не помогли в травмпункте.
Как сообщили в пресс-службе СК России, Бастрыкин поручил доложить и. о. руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Зарипову о ходе проверки.
— По факту организовано проведение процессуальной проверки на предмет установления признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 (халатность) УК РФ.
Вчера мама пострадавшего мальчика рассказала НГС, что ребенок умывался и в ванной упал со стула. Они поехали в травмпункт по прописке на улице Александра Невского. Там в помощи отказали и отправили в травматологию на Трикотажную, 31, где их снова перенаправили в другое учреждение, но уже на Вертковской. Мальчику наложили швы и отпустили домой.
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области объяснили НГС, что травмпункт на Александра Невского — взрослый, а в травмпункте на Трикотажной принимают детей с другим характером травм.
16 февраля на уроке физкультуры в Сибирском кадетском корпусе (СКК) 9-летний Егор сломал три позвонка.