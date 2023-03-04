Даже скорую не вызвали: мама сломавшего три позвонка мальчика рассказала о конфликте в школе

16 февраля на уроке физкультуры в Сибирском кадетском корпусе (СКК) 9-летний Егор делал кувырок через планку и получил перелом трёх позвонков. До начала марта его мама Ольга Акимова ждала, что с ней свяжутся из СКК, отдела по делам несовершеннолетних или полиции. Не дождавшись, решила придать ситуацию огласке. Женщина рассказала НГС, что этот конфликт был не первым, и намерена принять меры.
Вечером 3 марта в паблике «ЧП-Новосибирск» появилась публикация о том, что на уроке физкультуры в СКК 9-летний Егор получил травму — перелом позвоночника. Он делал по заданию учителя кувырок через планку высотой около метра. После того как мальчик пожаловался на боль, учитель, по словам автора публикации, назвала его симулянтом и отправила на скамейку, а потом — в санчасть без сопровождения.
— Когда вся эта ситуация произошла, я была на работе. Мне позвонил офицер, говорит: «Ольга Владимировна, приезжайте: Егор жалуется на боли в спине, надо его в травмпункт отвезти». Я спросила: «Что, так серьёзно?» — «Я не знаю, сами разберётесь», — вспомнила мама мальчика Ольга Акимова в разговоре с журналистом НГС. — Я была в Бердске, сказала, что сейчас развернусь и приеду. Через 40 минут он мне звонит и говорит: «Надо срочно приехать, потому что у Егора подозрение на перелом позвоночника». Мы прилетаем туда с мужем, ребёнок лежит на кушеточке. Вызвали скорую. Приехали в больницу, ему стало плохо, он потерял сознание.
5 дней, рассказала Ольга, её сын провёл в больнице. Врачи диагностировали у ребёнка компрессионный перелом трёх позвонков грудного отдела позвоночника. Домой Егора отпустили со строгими рекомендациями (копия выписки из истории болезни имеется в распоряжении редакции): 2 недели постельного режима на жёсткой постели без изголовья, массажи, ЛФК, ношение корсета в течение полугода. 3 месяца ребёнку нельзя будет даже сидеть, и в течение 6 месяцев учиться придётся дома.
Самой большой проблемой для семьи неожиданно оказалось домашнее обучение. Пока Егор лежал в больнице, Ольга Акимова уже пыталась решить этот вопрос. Но в школе предложили только два варианта: либо забрать документы и прикрепиться к обычной общеобразовательной школе по месту жительства, либо самостоятельно учить мальчика дома.
Ситуация женщину возмутила. Егор, рассказала она, очень хотел учиться в кадетском корпусе. Поступление в него конкурсное, но мальчик успешно прошёл все этапы и попал в первые списки зачисления. Учёба ему нравится. Причин переводить мальчика в другую школу его мама не видит.
— Я говорю: «То есть я привела к вам здорового ребёнка, вы мне его угробили, а теперь я должна его за свой счёт обучать, лечить, восстанавливать. А школа никак не хочет поучаствовать, не чувствует за собой никакой вины?» — возмутилась Ольга Акимова. — Когда сын лежал в больнице, в школе как раз было родительское собрание. Мы с мужем приехали, я попросила завуча уделить нам 15 минут, на что она мне ответила: «Мне некогда, рабочий день у меня закончен, приходите в рабочие часы». Я сказала, что мы родители Акимова Егора, нам нужно решить вопрос по дальнейшему обучению ребёнка. Она сказала: «Я знаю, чьи вы родители, приходите в рабочие часы». Если честно, я вообще не ожидала такого ответа. И до сих пор с нами вообще никто не связался, даже классный руководитель ни разу не позвонила. Им вообще по барабану всем абсолютно.
СКК должен был провести внутреннюю проверку инцидента, но с 16 февраля результатов так и нет. Женщина настаивает, что в случае выявления вины учебного заведения кадетский корпус должен разделить с семьёй затраты на его реабилитацию — она обходится дорого, а полноценно работать Ольга Акимова из-за ухода за сыном не может.
— Я постоянно привязана к ребёнку: сын носит корсет, который нужно на полтора часа надевать, потом на час снимать, отдыхать, и ещё на полтора часа надевать, — объяснила она.
Ольга говорит, что интерес к ситуации, в том числе у отдела по делам несовершеннолетних, который должен был получить информацию об инциденте из больницы, появился только публикаций в СМИ. Заявления об организованных проверках 4 марта выпустили пресс-службы следственного комитета и прокуратуры.
— Прокуратура установит обстоятельства получения несовершеннолетним мальчиком травмы позвоночника, даст оценку действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей, — заверили в ведомстве.
Следователям Ольга твёрдо сказала, что намерена написать заявление на СКК. Но больше всего её сейчас беспокоит вопрос дальнейшего обучения Егора. На вопрос, не опасается ли она последствий для мальчика, говорит, что понимала, на что шла.
— У нас были уже недопонимания с классным руководителем, и я понимала, что могут быть проблемы. Но моему ребёнку там нравится, почему я должна переводить его в другое учреждение? Я не буду этого делать. А если его начнут донимать, я буду принимать меры, — сказала она.
Журналист НГС направила письменный запрос в Сибирский кадетский корпус с просьбой прокомментировать инцидент и рассказать о ходе внутренней проверки.
В конце прошлого года похожий инцидент произошёл в Первомайском районе: на уроке физкультуры на спину девочки прыгнул одноклассник, результатом стал сложный перелом двух позвонков. Тогда школа тоже не стала вызывать скорую, предложив родителям забрать ребёнка и сделать это самостоятельно.