Даже скорую не вызвали: мама сломавшего три позвонка мальчика рассказала о конфликте в школе

Вечером 3 марта в паблике «ЧП-Новосибирск» появилась публикация о том, что на уроке физкультуры в СКК 9-летний Егор получил травму — перелом позвоночника. Он делал по заданию учителя кувырок через планку высотой около метра. После того как мальчик пожаловался на боль, учитель, по словам автора публикации, назвала его симулянтом и отправила на скамейку, а потом — в санчасть без сопровождения.



— Когда вся эта ситуация произошла, я была на работе. Мне позвонил офицер, говорит: «Ольга Владимировна, приезжайте: Егор жалуется на боли в спине, надо его в травмпункт отвезти». Я спросила: «Что, так серьёзно?» — «Я не знаю, сами разберётесь», — вспомнила мама мальчика Ольга Акимова в разговоре с журналистом НГС. — Я была в Бердске, сказала, что сейчас развернусь и приеду. Через 40 минут он мне звонит и говорит: «Надо срочно приехать, потому что у Егора подозрение на перелом позвоночника». Мы прилетаем туда с мужем, ребёнок лежит на кушеточке. Вызвали скорую. Приехали в больницу, ему стало плохо, он потерял сознание.

