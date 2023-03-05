Жительница Новосибирска заявила, что ее 4-летнему сыну с разбитой головой отказались помогать в травмпункте

В двух новосибирских больницах отказались помогать
Женщина рассказала, что вчера мальчик пошел умываться и в ванной упал со стула.
— Разбил голову, глубокая рана, — описала травмы ребенка автор поста.
После этого они поехали в трампункт по прописке на улице Александра Невского. Там в помощи отказали и отправили в травматологию на Трикотажную, 31, заявила женщина.
— [На Трикотажной] сказали: «Это не наша рана, мы с таким не работаем». Нас отправили на Вертковской, 3, где сделали снимок. Врач сказал, что они не имеют права нас по прописке не принять и отправили зашивать рану, — рассказала мама мальчика.
В итоге ребенку наложили швы и отпустили домой. В разговоре с НГС мама мальчика уточнила, что сейчас ему лучше.
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области объяснили, что травмпункт на Александра Невского — взрослый. Детей там не принимают.
— Травмпункт на Трикотажной действительно детский. Но там принимают детей только со скелетными травмами. По маршрутизации всех детей с травмами головы направляют именно в детскую городскую больницу
Там добавили, что в этом случае родителям нужно было вызвать скорую помощь.
— Сотрудники скорой знают маршрутизацию, они сразу бы отвезли ребенка на Вертковскую, — сказали в Минздраве.
Тем не менее постом уже заинтересовалась прокуратура Новосибирской области — в ведомстве начали проверку.
— Прокуратура даст оценку действиям медицинского персонала, в том числе по направлению ребенка в другое медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.
В ноябре в больнице Чистозерного района Новосибирской области скончался полуторамесячный ребенок. Малыша привезли туда с признаками простуды, через несколько дней он умер. Отец погибшего мальчика заявил, что один из врачей был пьян.