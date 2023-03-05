Жительница Новосибирска заявила, что ее 4-летнему сыну с разбитой головой отказались помогать в травмпункте

— [На Трикотажной] сказали: «Это не наша рана, мы с таким не работаем». Нас отправили на Вертковской, 3, где сделали снимок. Врач сказал, что они не имеют права нас по прописке не принять и отправили зашивать рану, — рассказала мама мальчика.