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Жительница Новосибирска заявила, что ее 4-летнему сыну с разбитой головой отказались помогать в травмпункте

В областном Минздраве пояснили, что родителям нужно было вызвать скорую

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Прокуратура начала проверку

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В двух новосибирских больницах отказались помогать 4-летнему малышу с разбитой головой. Об этом мать ребенка сообщила в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что вчера мальчик пошел умываться и в ванной упал со стула.

— Разбил голову, глубокая рана, — описала травмы ребенка автор поста.

После этого они поехали в трампункт по прописке на улице Александра Невского. Там в помощи отказали и отправили в травматологию на Трикотажную, 31, заявила женщина.

— [На Трикотажной] сказали: «Это не наша рана, мы с таким не работаем». Нас отправили на Вертковской, 3, где сделали снимок. Врач сказал, что они не имеют права нас по прописке не принять и отправили зашивать рану, — рассказала мама мальчика.

В итоге ребенку наложили швы и отпустили домой. В разговоре с НГС мама мальчика уточнила, что сейчас ему лучше.

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области объяснили, что травмпункт на Александра Невского — взрослый. Детей там не принимают.

— Травмпункт на Трикотажной действительно детский. Но там принимают детей только со скелетными травмами. По маршрутизации всех детей с травмами головы направляют именно в детскую городскую больницу № 1 на Вертковской, — пояснили в Министерстве здравоохранения.

Там добавили, что в этом случае родителям нужно было вызвать скорую помощь.

— Сотрудники скорой знают маршрутизацию, они сразу бы отвезли ребенка на Вертковскую, — сказали в Минздраве.

Тем не менее постом уже заинтересовалась прокуратура Новосибирской области — в ведомстве начали проверку.

— Прокуратура даст оценку действиям медицинского персонала, в том числе по направлению ребенка в другое медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

В ноябре в больнице Чистозерного района Новосибирской области скончался полуторамесячный ребенок. Малыша привезли туда с признаками простуды, через несколько дней он умер. Отец погибшего мальчика заявил, что один из врачей был пьян.

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