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Тема дняВ НСО опровергли алкогольную кому у 5-летнего
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«Признаки отравления не подтвердились»: прокуратура НСО опровергла алкогольную кому у 5-летнего ребенка

Родителей мальчика всё равно хотят лишить прав

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Ситуацию, в которой оказались маленький мальчик и его сестра, проверяют СК и надзорное ведомство

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Прокуратура Новосибирской области опровергла информацию о том, что 5-летний ребенок из Новосибирской области впал в кому после употребления алкоголя. Ранее об этой ситуации заявило издание Mash Siberia, опубликовав рассказ женщины, называющей себя двоюродной бабушкой пострадавшего мальчика и его сестры.

В надзорном ведомстве рассказали о том, что ребенок действительно оказался в больнице с подозрением на отравление.

— Прокуратурой Чулымского района 1 марта 2023 года организована проверка в связи с поступившим сигналом от соседей и родственников семьи о госпитализации несовершеннолетнего с отравлением, — сообщили в прокуратуре. — Установлено, что состояние несовершеннолетнего стабилизировано, признаки отравления не подтвердились.

При этом, по данным ведомства, в работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудники прокуратуры нашли нарушения. Прокурор внес представление начальнику отдела полиции «Чулымский».

Также по информации следственного управления СК по Новосибирской области, в доме, где жил мальчик и его младшая сестренка, нередко было не топлено, а детям было нечего есть. Проверку обстоятельств, изложенных в публикации Mash, начали и следователи.

— Опубликовано обращение жительницы Чулымского района, в котором сообщается о том, что двум малолетним детям, проживающим в Чулымском районе, угрожает опасность в связи с тем, что родители малолетних злоупотребляют алкоголем, а в доме отсутствуют продукты питания и дрова для отопления дома в зимний период, — рассказали в СК. — По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка.

НГС также обратился за комментарием в региональный главк МВД, но на момент публикации ответа не получил.

Ранее НГС писал о том, как здоровье 5-летнего ребенка ухудшилось после лечения в Купино. Обстоятельства этой истории проверяет Следственный комитет.

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