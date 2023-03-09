«Признаки отравления не подтвердились»: прокуратура НСО опровергла алкогольную кому у 5-летнего ребенка

Прокуратура Новосибирской области опровергла информацию о том, что 5-летний ребенок из Новосибирской области впал в кому после употребления алкоголя. Ранее об этой ситуации заявило издание Mash Siberia, опубликовав рассказ женщины, называющей себя двоюродной бабушкой пострадавшего мальчика и его сестры.