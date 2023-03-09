«Признаки отравления не подтвердились»: прокуратура НСО опровергла алкогольную кому у 5-летнего ребенка

Прокуратура Новосибирской области опровергла информацию о том, что
В надзорном ведомстве рассказали о том, что ребенок действительно оказался в больнице с подозрением на отравление.
— Прокуратурой Чулымского района
При этом, по данным ведомства, в работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудники прокуратуры нашли нарушения. Прокурор внес представление начальнику отдела полиции «Чулымский».
Также по информации следственного управления СК по Новосибирской области, в доме, где жил мальчик и его младшая сестренка, нередко было не топлено, а детям было нечего есть. Проверку обстоятельств, изложенных в публикации Mash, начали и следователи.
— Опубликовано обращение жительницы Чулымского района, в котором сообщается о том, что двум малолетним детям, проживающим в Чулымском районе, угрожает опасность в связи с тем, что родители малолетних злоупотребляют алкоголем, а в доме отсутствуют продукты питания и дрова для отопления дома в зимний период, — рассказали в СК. — По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка.
НГС также обратился за комментарием в региональный главк МВД, но на момент публикации ответа не получил.
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