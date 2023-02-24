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Тема дняДва человека погибли в ДТП с бензовозом на трассе
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Honda перевернулась после столкновения с «буханкой» в Новосибирске — три человека пострадали

На месте работали спасатели МАСС

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ДТП произошло вчера вечером

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В Новосибирске возле Большевистской, 276/1 из-за ДТП Honda Insight перевернулась на крышу. ДТП произошло вчера, 23 февраля, около 22 часов. На место вызвали спасателей МАСС.

— В результате столкновения двух автомобилей, Honda Insight и УАЗ-3962 «буханка», двигавшихся в попутном направлении в сторону реки Иня, автомобиль Honda перевернулся на крышу. Всего пострадало 3 человека, которые покинули свои транспортные средства до приезда спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность автомобилей и их стабилизацию.

Вечером 23 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Mercedes. Водитель иномарки влетел в НЕФАЗ на остановке общественного транспорта у дома № 10/1 на Вокзальной магистрали.

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