Пьяный водитель Mercedes врезался в пассажирский автобус на остановке в Новосибирске

Вечером 23 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Mercedes. Водитель иномарки влетел в НЕФАЗ на остановке общественного транспорта у дома
— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Mercedes, мужчина 1986 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. У водителя Mercedes установлено алкогольное опьянение, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.
В отношении пьяного лихача составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Ранее стало известно, что 22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая попала в аварию на Бали, умерла в больнице. Ее сердце не выдержало.