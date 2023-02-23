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Пьяный водитель Mercedes врезался в пассажирский автобус на остановке в Новосибирске

В результате ДТП автомобиль выбросило на сугроб на Вокзальной магистрали

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Водителя иномарки доставили в больницу, у него подтверждено состояние опьянения

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Вечером 23 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Mercedes. Водитель иномарки влетел в НЕФАЗ на остановке общественного транспорта у дома № 10/1 на Вокзальной магистрали. К счастью, пассажиры автобуса не пострадали.

— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Mercedes, мужчина 1986 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. У водителя Mercedes установлено алкогольное опьянение, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.

В отношении пьяного лихача составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Ранее стало известно, что 22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая попала в аварию на Бали, умерла в больнице. Ее сердце не выдержало.

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