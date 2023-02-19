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Грузовик сбил пешехода на новосибирской трассе — полиция устанавливает личность погибшего

Пешеход был без световозвращающих элементов

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Грузовик двигался со стороны Кемерова

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В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина-пешеход. ДТП произошло сегодня, 19 февраля, около 05:25.

— 48-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, двигался по автодороге Р-255 «Байкал», со стороны города Кемерова в направлении Новосибирска. На 135-м км трассы совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении, без световозвращающих элементов на верхней одежде, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Погибший, как сообщают в ГИБДД, на вид около 40 лет. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, личность погибшего мужчины устанавливается.

Вчера стало известно, что выпускница СГУПС Анжелика Чудоякова получила серьезные травмы в ДТП на Бали 12 февраля. У девушки диагностирован перелом черепа.

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