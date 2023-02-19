Грузовик сбил пешехода на новосибирской трассе — полиция устанавливает личность погибшего

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина-пешеход. ДТП произошло сегодня, 19 февраля, около 05:25.
— 48-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, двигался по автодороге
Погибший, как сообщают в ГИБДД, на вид около 40 лет. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, личность погибшего мужчины устанавливается.
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