Грузовик сбил пешехода на новосибирской трассе — полиция устанавливает личность погибшего

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина-пешеход. ДТП произошло сегодня, 19 февраля, около 05:25.

— 48-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, двигался по автодороге Р-255 «Байкал», со стороны города Кемерова в направлении Новосибирска. На 135-м км трассы совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении, без световозвращающих элементов на верхней одежде, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

