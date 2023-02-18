Жительница Новосибирска пострадала в ДТП на Бали — у девушки серьезная травма

Выпускница СГУПС Анжелика Чудоякова получила серьезные травмы в ДТП на Бали 12 февраля, куда она прибыла с молодым человеком накануне. У девушки диагностирован перелом черепа, сообщили ее близкие паблику «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— После школы девушка поступила в СГУПС, закончила его и начала заниматься блогом: продавала в соцсетях какие-то курсы. Примерно месяц назад она решила переехать из Новосибирска в Москву. Уехать на Бали было ее мечтой, — цитирует близких Анжелики «АСТ-54».
Худоякова родом из села Балыкса, которое находится в Хакасии. Друзья девушки организовали сбор средств на ее лечение.
16 февраля стало известно, что медики из России вылетели за другой сибирячкой Еленой Новосельцевой, впавшей в кому на Бали.