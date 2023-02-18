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Тема дняВыпускница СГУПС разбилась на Бали
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Жительница Новосибирска пострадала в ДТП на Бали — у девушки серьезная травма

Сейчас Анжелика Чудоякова находится в больнице с переломом черепа

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Поездка на Бали была большой мечтой сибирячки родом из Хакассии

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Выпускница СГУПС Анжелика Чудоякова получила серьезные травмы в ДТП на Бали 12 февраля, куда она прибыла с молодым человеком накануне. У девушки диагностирован перелом черепа, сообщили ее близкие паблику «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— После школы девушка поступила в СГУПС, закончила его и начала заниматься блогом: продавала в соцсетях какие-то курсы. Примерно месяц назад она решила переехать из Новосибирска в Москву. Уехать на Бали было ее мечтой, — цитирует близких Анжелики «АСТ-54».

Худоякова родом из села Балыкса, которое находится в Хакасии. Друзья девушки организовали сбор средств на ее лечение.

16 февраля стало известно, что медики из России вылетели за другой сибирячкой Еленой Новосельцевой, впавшей в кому на Бали.

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