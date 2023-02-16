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Впала в кому на БалиПодробности

Медики из России вылетели за сибирячкой, впавшей в кому на Бали

Сын Елены Новосельцевой назвал предполагаемую дату обратного рейса

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Елена Новосельцева находится в коме более месяца

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За сибирячкой Еленой Новосельцевой, которая впала в кому на Бали, вылетели медики из России — об этом журналисту НГС рассказал сын пациентки Антон.

— Врачи вылетели сегодня, 16 февраля 2023 года, в 07:10 (по московскому времени), по маршруту Москва — Денпасар (остров Бали, Индонезия) с прибытием в аэропорт Нгурах-Рай завтра, 17 февраля, в 22:20, — рассказал журналисту НГС Антон Новосельцев.

По информации, которая есть у него, обратный вылет пациентки и врачей планируется из Денпасара в понедельник, 20 февраля: авиабилеты согласованы, но пока они в процессе выкупа.

Как только их выкупят, семье Елены сообщат номер рейса.

— Состояние мамы стабильное. На Бали у врачей нет опыта в реабилитации после инсульта, поэтому они и просят как можно быстрее вывезти в Россию, — добавил Антон Новосельцев.

Напомним, что жительница Новосибирска была на Бали и впала там в кому 4 января 2023 года — подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.

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