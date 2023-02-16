Медики из России вылетели за сибирячкой, впавшей в кому на Бали

За сибирячкой Еленой Новосельцевой, которая впала в кому на Бали, вылетели медики из России — об этом журналисту НГС рассказал сын пациентки Антон.
— Врачи вылетели сегодня, 16 февраля 2023 года, в 07:10 (по московскому времени), по маршруту Москва — Денпасар (остров Бали, Индонезия) с прибытием в аэропорт Нгурах-Рай завтра, 17 февраля, в 22:20, — рассказал журналисту НГС Антон Новосельцев.
По информации, которая есть у него, обратный вылет пациентки и врачей планируется из Денпасара в понедельник, 20 февраля: авиабилеты согласованы, но пока они в процессе выкупа.
Как только их выкупят, семье Елены сообщат номер рейса.
— Состояние мамы стабильное. На Бали у врачей нет опыта в реабилитации после инсульта, поэтому они и просят как можно быстрее вывезти в Россию, — добавил Антон Новосельцев.
Напомним, что жительница Новосибирска была на Бали и впала там в кому 4 января 2023 года — подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.