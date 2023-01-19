Страховка закончилась, прогнозов нет. Что известно о состоянии сибирячки, впавшей в кому на Бали

Власти Новосибирской области 19 января сообщили, что помогут в организации эвакуации с острова Бали сибирячки Елены Новосельцевой, находящейся в коме после инсульта. Журналист НГС Мария Тищенко связалась с ее дочерью Натальей Новосельцевой и узнала, как произошло несчастье, на какой стадии сейчас находятся переговоры о транспортировке мамы из Индонезии в Россию и правда ли, что семья решила организовать всё за свой счет, не дождавшись помощи. В то же время в Минздраве области журналиста НГС заверили, что ведут работу по подготовке к сложному процессу перевозки женщины через Центр медицины катастроф МЧС России. Подробности — в нашем материале.
Как Елена оказалась на Бали
Наталья Новосельцева говорит, что Елена сама работала в сфере медицины — в Новосибирской клинической районной больнице № 1 в Кольцово и занималась реабилитацией детей с особенностями по здоровью — с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями.
Потом в больнице открыли ковидный госпиталь, в котором Елена занималась дыхательной гимнастикой с пациентами после реанимации — после искусственной вентиляции легких, чтобы они заново учились дышать.
— Потом мама заболела ковидом, как и многие тогда. Уволилась с работы, но она уже получает пенсию. У мамы всегда была мечта попасть на Бали: посмотреть этот остров и Индонезию в целом. В том числе она хотела попасть к океану для улучшения состояния здоровья, восстановления. В июле мама улетела туда. Мы разговаривали каждый день и решили, что она будет находиться там, пока позволяет материальное состояние. Мама была счастлива, влюбилась в этот остров. Счастливее человека на тот момент нельзя было встретить, я думаю, — рассказывает Наталья.
Первое ухудшение здоровья
Но 20 ноября у Елены случился первый инсульт — как говорит, Наталья, возможно это был микроинсульт:
— Мама со своими знакомыми, которых встретила там, возвращалась с пляжа на байках и потеряла сознание. Они рассказали: «Потеряли Лену из вида и решили вернуться, чтобы узнать, где она затормозила, что случилось». Они увидели маму без сознания возле остановки, а вокруг нее стояли шокированные индонезийцы. Знакомые вызвали такси и довезли до ближайшего госпиталя, где ей оказали помощь. В сознание мама пришла быстро, но оставалась там под капельницами три дня. Парализации не было.
После этого случая муж Елены уволился с работы в Новосибирске и уехал на Бали к жене на неопределенный срок. Врачи госпиталя сказали, что ей нужно на месяц-два воздержаться от перелетов, поэтому семья Елены решила, что сначала восстановят ее здоровье на Бали.
— Папа купил таблетки и вылетел на помощь маме. Мы консультировались с разными невропатологами и нейрохирургами и выделили 4 препарата, которые точно не навредят, даже если это был ишемический или геморрагический инсульт. Точно никто не мог определить, что именно произошло. Папа сам ставил маме капельницы и уколы для питания клеток головного мозга. Мама за это время почувствовала себя вообще прекрасно. Состояние здоровья значительно улучшилось, — объясняет дочь Елены.
Наталья уточняет, что к Елене вернулся аппетит, она стала гулять с мужем. 3 января Елена сказала, что чувствует в себе силы, чувствует себя здоровой, поэтому семья решила купить билеты в Новосибирск. Их взяли на 22 января 2023 года.
Инсульт, кома и варианты транспортировки
— 3 января мы поговорили, потом родители измерили маме давление перед сном — всё было в норме — и легли спать. Но в ночь на 4 января, ближе к утру, у мамы случился геморрагический обширный инсульт — всю правую половину мозга залило кровью. И мама больше в себя не пришла: впала в кому.
Папа Натальи позвонил по экстренному номеру МИДа, возле которого было указано, что можно звонить при угрозе жизни. Таким способом мужу Елены помогли вызвать скорую и отвезти супругу в госпиталь, где она находится до сих пор.
По словам Натальи, врачи госпиталя говорят, что транспортировка возможна:
— Никто не может дать никакого прогноза, поэтому они сказали, что смысла оставаться на территории Индонезии нет. Никаких денег мира не хватит, чтобы мама находилась там. Поэтому нам рекомендуют возврат на родину, чтобы здесь были оказаны должное лечение и уход. Сейчас особого лечения маме не проводят, иногда стабилизируют давление, когда оно повышается. Мама не приходит в сознание и неизвестно, когда придет, но на прикосновения реагирует, двигает и рукой, и ногой.
По словам Натальи, ее семье звонили представители власти, в том числе из медицины катастроф и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов:
— Но в медицине катастроф говорят, что без запроса Минздрава на перевозку мамы в Россию ничего не могут сделать. В общем, все говорят, что что-то делают, но пока ничего не происходит, поэтому мы решили, что самостоятельно будем оплачивать транспортировку домой. Единственное — мы просим помощи в оплате дней в госпитале, которые пошли поверх страховки (страховки хватило до сегодняшнего дня — 19 января. — Прим. ред.).
Расценки самостоятельной транспортировки семье называли разные — 3, 6 и даже 12 миллионов рублей. Сейчас они рассматривают вариант за 1 миллион рублей или чуть выше.
Наталья возмущена тем, как долго им отвечала страховая компания и в целом, как она действовала:
— Она отвечала нам через четыре дня: 5 января мы им написали и только 9 января они подтвердили, что это страховой случай, и пообещали в кратчайшие сроки отправить гарантийное письмо. Его получили 13 января — это даже не оплата счета, а письмо, которое делали в течение четырех дней. Если бы они сразу пошли с нами на контакт, то мы бы, думаю, совместными усилиями давно вывезли маму в Россию, Новосибирск. И мы бы не вышли за страховую сумму. Это было бы выгодно и страховой компании, и нам.
Наталья замечает, что они нашли информацию о том, что страховая в такой ситуации должна помочь в перевозке на родину пациента, которому здоровье не позволяет сделать это самостоятельно. Но пока семье некогда разбираться со страховой, потому что их главная цель — в любом случае суметь перевезти Елену Новосельцеву в Новосибирск.
Что говорят Минздрав и страховая компания
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС ответили, что они находятся в постоянном контакте с Федеральным центром медицины катастроф, уполномоченным осуществлять медицинскую эвакуацию граждан России из-за рубежа, а также в рамках своей компетенции координируют усилия всех задействованных в процессе организации эвакуации ведомств. В том числе с Минздравом РФ.
— Главный специалист Новосибирской области по неотложной и первой помощи Александр Балабушевич, поскольку хорошо знаком с особенностями работы санитарной авиации, взял на себя взаимодействие с авиакомпаниями для обеспечения безопасности и выстраивания логистики эвакуации, — прокомментировали в региональном Минздраве.
В ведомстве журналисту НГС уточнили, что в настоящий момент предполагается, что обеспечивать сопровождение будет реанимационная бригада Федерального центра медицины катастроф. Дату и время эвакуации будет определять Федеральный центр медицины катастроф.
— Заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина постоянно находится на связи с сыном женщины Антоном Евгеньевичем — как по телефону, так и очно. И держит его в курсе всех нюансов процесса организации транспортировки практически в режиме реального времени, — добавили в Минздраве.
Пресс-служба страховой компании «Росгосстрах» на запрос журналиста ответила следующее:
— Страховая компания «Росгосстрах» сразу с момента обращения родных Елены Новосельцевой и до настоящего момента находится в постоянном контакте с клиникой, родственниками клиентки, с органами управления здравоохранением Новосибирской области и с Федеральным центром медицины катастроф и полностью выполняет свои обязательства по помощи и лечению застрахованной в Индонезии в рамках страховой суммы по полису Елены Новосельцевой.
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