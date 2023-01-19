Страховка закончилась, прогнозов нет. Что известно о состоянии сибирячки, впавшей в кому на Бали

Как Елена оказалась на Бали

Наталья Новосельцева говорит, что Елена сама работала в сфере медицины — в Новосибирской клинической районной больнице № 1 в Кольцово и занималась реабилитацией детей с особенностями по здоровью — с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями.

Потом в больнице открыли ковидный госпиталь, в котором Елена занималась дыхательной гимнастикой с пациентами после реанимации — после искусственной вентиляции легких, чтобы они заново учились дышать.

— Потом мама заболела ковидом, как и многие тогда. Уволилась с работы, но она уже получает пенсию. У мамы всегда была мечта попасть на Бали: посмотреть этот остров и Индонезию в целом. В том числе она хотела попасть к океану для улучшения состояния здоровья, восстановления. В июле мама улетела туда. Мы разговаривали каждый день и решили, что она будет находиться там, пока позволяет материальное состояние. Мама была счастлива, влюбилась в этот остров. Счастливее человека на тот момент нельзя было встретить, я думаю, — рассказывает Наталья.