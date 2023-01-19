«В голове разорвался сосуд — мама в коме»: власти НСО помогают эвакуировать больную сибирячку с Бали

Власти Новосибирской области пытаются помочь эвакуировать с Бали сибирячку, у которой на острове произошел инсульт.
— В связи с обращением к губернатору Новосибирской области родственников жительницы региона Елены Новосельцевой с просьбой оказать содействие в организации медицинской эвакуации женщины с острова Бали министерство здравоохранения НСО направило запрос в страховую компанию «Росгосстрах», полис которой был приобретен Еленой Новосельцевой для выезда за рубеж, по вопросу оплаты медицинской эвакуации из Индонезии в Россию, — говорится в официальном сообществе «Новосибирская область. Официально» в Телеграме.
Региональные власти обратились в посольство РФ в Индонезии с просьбой о содействии в организации медицинской эвакуации в рамках своих полномочий.
— Консульский отдел посольства в ответ уведомил управление международных связей, что находится на связи с Федеральным центром медицины катастроф (ФЦМК), уполномоченным осуществлять медицинскую эвакуацию граждан России из-за рубежа. Все запрошенные ФЦМК медицинские документы получены. В настоящее время специалисты ФЦМК оценивают состояние здоровья пациентки и возможность ее транспортировки, а также технические и медицинские характеристики необходимого для этого авиаборта. Также посольство РФ в Индонезии уведомило, что готово подключиться к улаживанию формальностей с индонезийскими властями, в том числе в получении разрешения на пролет самолета, — уточняется в сообщении.
Минздрав Новосибирской области находится на постоянной связи с Федеральным центром медицины катастроф для координации усилий всех задействованных в процессе организации эвакуации ведомств.
О том, что случилось с Еленой Новосельцевой, рассказала ее дочь Наталья на своей странице в соцсети «ВКонтакте»:
— Мама находится на острове Бали, и 3 января 2023-го произошла беда: в голове разорвался сосуд, церебральное кровотечение. Мама моментально впала в кому. Благодаря тому, что папа находился рядом, через наше посольство удалось найти клинику, где смогли провести обследование. По результатам диагностики врачами было установлено: произошел геморрагический инсульт, внезапное кровотечение в ткани головного мозга, в его желудочки. Потребовалась срочная операция, проведена трепанация черепа и удаление сгустков крови из правой височно-теменной доли. Стоимость операции составила
11 января Наталья писала, что каждый день, проведенный в клинике, обходится в
— Никто не может дать гарантию, сколько мамочка будет находиться без сознания — две, три недели, месяц! Когда мама придет в сознание, потребуется очень долгий период дальнейшего лечения, восстановления и реабилитации! Мама на данный момент находится в состоянии сопора, то есть все рефлексы сохранены, ее тело всё чувствует и ощущает, но сознание по-прежнему отсутствует! Единственный путь, способ и вариант спасти жизнь и предоставить адекватное лечение и надлежащий уход для сохранения жизни — это доставить ее сюда к нам, в Россию! Но мы не можем добиться положительных результатов в этом вопросе! — писала Наталья 13 января.
Ранее мы рассказывали, что происходит с человеком за несколько дней до инсульта.