«В голове разорвался сосуд — мама в коме»: власти НСО помогают эвакуировать больную сибирячку с Бали

Региональные власти обратились в посольство РФ в Индонезии с просьбой о содействии в организации медицинской эвакуации в рамках своих полномочий.

— Консульский отдел посольства в ответ уведомил управление международных связей, что находится на связи с Федеральным центром медицины катастроф (ФЦМК), уполномоченным осуществлять медицинскую эвакуацию граждан России из-за рубежа. Все запрошенные ФЦМК медицинские документы получены. В настоящее время специалисты ФЦМК оценивают состояние здоровья пациентки и возможность ее транспортировки, а также технические и медицинские характеристики необходимого для этого авиаборта. Также посольство РФ в Индонезии уведомило, что готово подключиться к улаживанию формальностей с индонезийскими властями, в том числе в получении разрешения на пролет самолета, — уточняется в сообщении.