Что происходит с человеком за несколько дней до инсульта. Врачи рассказали о трех необычных сигналах организма

Нам часто приходится слышать, что главное — оказать человеку своевременную помощь, когда удар уже случился, но оказывается, опасную патологию можно распознать еще до ее наступления. Исследования показали, что до 43 процентов пациентов с инсультом страдают от симптомов микроинсульта за неделю или за сутки до полномасштабной ишемической атаки.

Первый из таких симптомов — потеря зрения на один глаз. Важно, чтобы человек придал этому серьезное значение, а не просто отмахнулся как от какого-то временного явления, которое пройдет само собой.