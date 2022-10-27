«Треть инсультов заканчиваются смертью в НСО»: главный невролог региона — о профилактике опасного заболевания

По ее словам, нужно чаще посещать терапевтов и следить за хроническими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, поражением сосудов и так далее. А также важно ходить на диспансеризацию.

— Если у пациента имеется повышение артериального давления или уровня сахара в крови, то нужно их корректировать. Если инсульт всё же случился, то нужно максимально быстро обратиться за помощью к врачу — в первые 3,5 часа , — подчеркивает Елена Танеева.