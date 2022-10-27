20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 61.43
eur 61.57
Тема дняНовосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка»
Все новости
Все новости
Подробности

«Треть инсультов заканчиваются смертью в НСО»: главный невролог региона — о профилактике опасного заболевания

Важно корректировать повышенные давление и уровень сахара в крови

2 665
ds

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября

Поделиться

Главный невролог Минздрава Новосибирской области Елена Танеева сказала, что треть инсультов в Новосибирской области ежегодно заканчиваются летальными исходами.

Елена Танеева также является заведующей неврологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы.

Елена Танеева в прямом эфире пресс-конференции ТАСС сказала, что показатели заболеваемости и смертности от инсультов (острого нарушения кровообращения головного мозга) очень высокие:

— На территории Новосибирской области ежегодно происходит порядка 10 тысяч инсультов, из них треть заканчиваются летальными исходами. Это очень тяжелые поражения головного мозга, ведущие к летальному исходу либо к инвалидизации пациента. Поэтому лучше предупреждать такое серьезное заболевание.

По ее словам, нужно чаще посещать терапевтов и следить за хроническими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, поражением сосудов и так далее. А также важно ходить на диспансеризацию.

— Если у пациента имеется повышение артериального давления или уровня сахара в крови, то нужно их корректировать. Если инсульт всё же случился, то нужно максимально быстро обратиться за помощью к врачу — в первые 3,5 часа, — подчеркивает Елена Танеева.

Если в этот временной промежуток помощь оказана, то риски для пациента меньше.

Симптомы инсульта — нарушение речи, асимметрия лица, затрудненность движений конечностей.

Главный специалист по организации сосудистых центров министерства Владимир Барбарич рассказал, что в регионе существуют разные региональные сосудистые центры и их сеть разрастается: до конца 2022 года откроется центр № 7 на базе городской клинической больницы № 2. По его словам, это улучшит результаты работы в этом направлении.

Владимир Барбарич также является заместитель главного врача по координации деятельности регионального сосудистого центра Городской клинической больницы № 1.

Ранее мы рассказывали о том, какие заболевания провоцирует ковид и как восстановиться. Среди них есть и инсульт у молодых пациентов.

По теме

ИнсультНеврологСосудистый центр
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2