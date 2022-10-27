«Треть инсультов заканчиваются смертью в НСО»: главный невролог региона — о профилактике опасного заболевания
Важно корректировать повышенные давление и уровень сахара в крови
Главный невролог Минздрава Новосибирской области Елена Танеева сказала, что треть инсультов в Новосибирской области ежегодно заканчиваются летальными исходами.
Елена Танеева также является заведующей неврологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы.
Елена Танеева в прямом эфире пресс-конференции ТАСС сказала, что показатели заболеваемости и смертности от инсультов (острого нарушения кровообращения головного мозга) очень высокие:
— На территории Новосибирской области ежегодно происходит порядка
По ее словам, нужно чаще посещать терапевтов и следить за хроническими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, поражением сосудов и так далее. А также важно ходить на диспансеризацию.
— Если у пациента имеется повышение артериального давления или уровня сахара в крови, то нужно их корректировать. Если инсульт всё же случился, то нужно максимально быстро обратиться за помощью к врачу — в первые
Если в этот временной промежуток помощь оказана, то риски для пациента меньше.
Симптомы инсульта — нарушение речи, асимметрия лица, затрудненность движений конечностей.
Главный специалист по организации сосудистых центров министерства Владимир Барбарич рассказал, что в регионе существуют разные региональные сосудистые центры и их сеть разрастается: до конца 2022 года откроется центр
Владимир Барбарич также является заместитель главного врача по координации деятельности регионального сосудистого центра Городской клинической больницы
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