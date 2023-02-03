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Турист повредил ногу в Горном Алтае во время похода — его эвакуировали спасатели МЧС

Мужчину отвезли в Чемальскую районную больницу

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Спасатели оказали первую помощь

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В Горном Алтае 1 февраля спасатели МЧС эвакуировали туриста, который повредил ногу. Мужчина находился в составе туристической группы в Чемальском районе, около Каракольских озер, на перевале Багаташ в урочище Сугойна.

Сообщение о пострадавшем поступило через систему 112. В составе зарегистрированной туристической группы было 32 человека.

— Для проведения поисково-спасательных работ к месту нахождения туриста сразу была направлена группа от 5-й пожарно-спасательной части села Чемал с привлечением трех волонтеров. Задействовано 5 человек и 5 единиц техники, в том числе 4 снегохода. Около 22 часов по местному времени поисковая группа прибыла к месту вызова, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайской республики.

Пожарные на месте происшествия оказали туристу доврачебную помощь, наложили на ногу шину и повязку. Мужчину эвакуировали и доставили в Чемальскую районную больницу. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, он остался у знакомого.

Волонтеры вместе со спасателями МЧС по Республике Алтай 11 января нашли 4 рыбаков, которые пропали 2 января в Усть-Коксинском районе.

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