Турист повредил ногу в Горном Алтае во время похода — его эвакуировали спасатели МЧС

В Горном Алтае 1 февраля спасатели МЧС эвакуировали туриста, который повредил ногу. Мужчина находился в составе туристической группы в Чемальском районе, около Каракольских озер, на перевале Багаташ в урочище Сугойна.
Сообщение о пострадавшем поступило через систему 112. В составе зарегистрированной туристической группы было 32 человека.
— Для проведения поисково-спасательных работ к месту нахождения туриста сразу была направлена группа от
Пожарные на месте происшествия оказали туристу доврачебную помощь, наложили на ногу шину и повязку. Мужчину эвакуировали и доставили в Чемальскую районную больницу. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, он остался у знакомого.
Волонтеры вместе со спасателями МЧС по Республике Алтай 11 января нашли 4 рыбаков, которые пропали 2 января в Усть-Коксинском районе.