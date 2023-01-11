В охотничьей избушке на Алтае нашли 4 рыбаков — они пропали на новогодних праздниках

Волонтеры вместе со спасателями МЧС по Республике Алтай нашли 4 рыбаков, которые пропали 2 января в Усть-Коксинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
10 января удалось связаться с пропавшими по радиостанции. Выяснилось, что все они живы, здоровы, в медицинской помощи не нуждаются, находятся в охотничьей избушке. Спасателям оставалось проторить до их места нахождения дорогу, протяженностью 2–3 километра.
К 16:15 поисковой группе удалось добраться до избушки, в которой находились мужчины. После заправки их снегоходов топливом, все отправились домой по проложенной поисковиками дороге.
В поисках принимали участие 35 человек и 27 единиц техники, в том числе добровольцы и местные жители со снегоходами. Поиски осложнял высокий и рыхлый снег. С 3 по 7 января в районе был сильный снегопад.
Пропавшие мужчины выехали на двух снегоходах с животноводческой стоянки в урочище «Чанкыр» в сторону озера Анчигар 2 января. Расстояние от ближайшей деревни до озера — 38 километров, на снегоходах — 2,5–3 часа. Мужчины должны были вернуться 3 января, но этого не случилось. Однако близкие заявили о пропаже только 8 января.
В феврале 2021 года на Обском водохранилище потерялся рыбак — мужчина заблудился в метели.