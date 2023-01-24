«Всегда были начеку и наготове»: главврач — о погибших в страшном ДТП фельдшере и водителе скорой помощи

Главный врач Татарской районной больницы назвал страшной трагедией произошедшее ДТП на Северном объезде, в котором погибли фельдшер и водитель скорой его учреждения.
В 8 утра 24 января автомобиль скорой помощи задел бордюр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси», в котором было 4 человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте, двое были госпитализированы. В машине скорой погибли водитель и фельдшер, второй водитель скорой был госпитализирован.
— Для нас высказать это словами — невозможно. Это самая настоящая трагедия. Ужасная ситуация, ужасный случай. Погибли наши сотрудники, которые сами оказывали помощь в подобных ситуациях другим пациентам. Всегда были начеку, наготове, отзывались на всё. Конечно, сейчас самое главное родственникам, самым близким людям как-то пережить эту ситуацию страшную. Безусловно, хочется сказать огромные слова благодарности за тот труд и подвиг, который они совершали при жизни. Та ситуация, которая сложилась — очень тяжелая, — отметил Евгений Пендюк, главный врач Татарской центральной районной больницы.
Он добавил, что все расходы и подготовку к траурной церемонии прощания с погибшими сотрудниками учреждение возьмет на себя. Евгений Пендюк отметил, что не может раскрывать данные погибших без разрешения родственников.
В режим онлайн-трансляции мы рассказывали об этом ДТП.