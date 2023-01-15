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Тема дняСамолет не смог взлететь
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Самолет из Новосибирска в Якутию не смог взлететь и остался в Толмачево

Пассажиры ждали вылета еще три часа

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Решение о том, что взлет нужно прервать, принял экипаж

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Самолет прервал взлет в новосибирском аэропорту и вернулся на полосу в Толмачево. Рейс Новосибирск — Мирный должен был вылететь 14 января в 03:30 по новосибирскому времени.

В аэропорту Толмачево корреспонденту НГС сообщили, что взлет был прерван экипажем из-за «индикации ошибки навигации».

В итоге вылет, согласно онлайн-табло аэропорта, был задержан на три часа. Редакция НГС обратилась за комментариями в авиакомпанию «АЛРОСА».

На прошлой неделе новосибирские туроператоры объяснили, почему часто задерживаются рейсы в Таиланд и в другие страны.

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