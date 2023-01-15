Самолет из Новосибирска в Якутию не смог взлететь и остался в Толмачево

Самолет прервал взлет в новосибирском аэропорту и вернулся на полосу в Толмачево. Рейс Новосибирск — Мирный должен был вылететь 14 января в 03:30 по новосибирскому времени.
В аэропорту Толмачево корреспонденту НГС сообщили, что взлет был прерван экипажем из-за «индикации ошибки навигации».
В итоге вылет, согласно онлайн-табло аэропорта, был задержан на три часа. Редакция НГС обратилась за комментариями в авиакомпанию «АЛРОСА».
На прошлой неделе новосибирские туроператоры объяснили, почему часто задерживаются рейсы в Таиланд и в другие страны.