Иногда виноваты пассажиры: туроператоры — о том, почему часто задерживают рейсы в Таиланд и не только

Новосибирские туроператоры объяснили, почему часто задерживаются рейсы в Таиланд и в другие страны.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно рассказывает, что основными причинами задержки могут быть: позднее прибытие самолета; техническая неисправность воздушного судна; погодные условия, человеческий фактор.
— Если техническое состояние борта является причиной задержки, то может быть несколько вариантов решения этой проблемы: первый — пригнать другой борт, на что нужно немало времени. Потому что нужно найти свободный борт, пригнать его и подготовить к отправке. Второй — если поломка не значительная, то на месте произвести необходимый ремонт и осуществить рейс.
Человеческий фактор, по словам Анастасии Сахно, это, в том числе, ситуации, когда пассажир задерживает самолет — делает покупки в Duty Free, плохо себя чувствует, ведет себя неадекватно. Если пассажира снимают с рейса, то ему нужно выдать багаж, который сперва нужно найти в багажном отсеке.
Менеджер «Свобода Трэвел» Надежда Ращинская замечает, что задержки происходят не только на рейсах в Таиланд, но и на других рейсах по всей стране:
— Здесь в первую очередь стоит сказать про погодные условия, резкие перепады температур, метель и прочее. Из Новосибирска, например, летает большое количество рейсов, которые вылетают по согласованному времени по очереди, соответственно, если где-то произошел сбой, то дальше все может идти по цепочке. Реже технические проблемы с самолётами происходят. Но не стоит пугать народ, что сейчас вообще кошмар с авиацией, это не совсем так.
По ее словам, «Аэрофлот» летает стабильно и, как правило, вовремя. Nordwind Airlines на Пхукет летает редко и задержки были незначительные тоже редко.
— Azur Air летает часто, и задержки больше у них. Опять же из-за логистики: цепочка перелетов и сбой на одном сегменте приводит к дальнейшему сбою. Далее опять все выравнивается. Ну и не самые новые борта — это тоже есть, — добавляет Надежда Ращинская.
Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин подтверждает, что задерживают не только рейсы в Таиланд. По его словам, это связано с техническим состоянием бортов и малым количеством дебермудизированных самолётов, которые могут летать заграницу.
Дебермудизирванные самолеты выкуплены у иностранных лизингодателей, они выведены из реестра Бермудских островов и имеют одинарную регистрацию в России
— Поломка одного борта ломает всю цепочку. Думаю, что дальше будет хуже, пока не появится (если появится) достаточное количество отечественных самолётов. Но это не случится раньше 2025 года, если верить заявлениям наших властей. Ну или если раньше не снимут санкции.
Об отечественных суднах к 2025 году стало известно вчера, 11 января. «РИА Новости» передали слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что «Аэрофлот» получит 63 отечественных самолета до 2025 года (начиная с 2023-го) от «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Речь идет о 18 лайнерах МС-21, 34 самолетах SSJ New и 11 самолетах Ту-214.
Сегодня мы рассказывали о том, что рейс Новосибирск — Пхукет задерживается почти на сутки — пассажиры ждут в аэропорту.
Если ваш вылет задержали на длительное время, расскажите об этом обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).