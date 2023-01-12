Иногда виноваты пассажиры: туроператоры — о том, почему часто задерживают рейсы в Таиланд и не только

Менеджер «Свобода Трэвел» Надежда Ращинская замечает, что задержки происходят не только на рейсах в Таиланд, но и на других рейсах по всей стране:



— Здесь в первую очередь стоит сказать про погодные условия, резкие перепады температур, метель и прочее. Из Новосибирска, например, летает большое количество рейсов, которые вылетают по согласованному времени по очереди, соответственно, если где-то произошел сбой, то дальше все может идти по цепочке. Реже технические проблемы с самолётами происходят. Но не стоит пугать народ, что сейчас вообще кошмар с авиацией, это не совсем так.