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«Аэрофлот» объяснил, почему почти на сутки задержали рейс до Пхукета из Новосибирска

Вылета ждут почти 300 пассажиров

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В авиакомпании сообщили, что пассажирам предоставили питание и проживание в гостинице

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Вылет рейса SU636 Новосибирск — Пхукет 12 января задержался из-за технических неполадок и закрытия аэропорта Пхукета. Об этом НГС сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

— Изначально задержан по технической причине. Дополнительно на задержку повлияло закрытие аэропорта Пхукета по NOTAM (извещение летному составу. — Прим. ред.), — сообщили в авиакомпании.

На время ожидания вылета пассажирам предоставили обслуживание:

— Обеспечено размещение в гостинице, напитки и питание. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, — добавили в «Аэрофлоте».

Задержкой рейса заинтересовалась новосибирская транспортная прокуратура. Вылет судна был запланирован на 01:30, но его перенесли на 23:30. В аэропорту ожидают 293 пассажира, из них 50 детей.

— В аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, — сообщили в ведомстве.

Вчера в Толмачево задержался рейс в Анталью. Причиной стало опоздание самолета из Турции.

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