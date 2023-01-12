«Аэрофлот» объяснил, почему почти на сутки задержали рейс до Пхукета из Новосибирска

Вылет рейса SU636 Новосибирск — Пхукет
— Изначально задержан по технической причине. Дополнительно на задержку повлияло закрытие аэропорта Пхукета по NOTAM (извещение летному составу. — Прим. ред.), — сообщили в авиакомпании.
На время ожидания вылета пассажирам предоставили обслуживание:
— Обеспечено размещение в гостинице, напитки и питание. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, — добавили в «Аэрофлоте».
Задержкой рейса заинтересовалась новосибирская транспортная прокуратура. Вылет судна был запланирован на 01:30, но его перенесли на 23:30. В аэропорту ожидают 293 пассажира, из них 50 детей.
— В аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, — сообщили в ведомстве.
Вчера в Толмачево задержался рейс в Анталью. Причиной стало опоздание самолета из Турции.