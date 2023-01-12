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Рейс Новосибирск — Пхукет задерживается почти на сутки — пассажиры ждут в аэропорту

Самолет должен был вылететь еще ночью

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Пассажиры уже прошли регистрацию

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В аэропорту Толмачево почти на сутки задерживается рейс Новосибирск — Пхукет. Пассажиры должны были вылететь в 01:30 12 января.

Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Прямо сейчас в аэропорту Новосибирска происходит беспредел: мы прождали рейс «Аэрофлота» до Пхукета несколько часов. Рейс перенесли на 23:00. На сутки. Людей не выпускают из аэропорта, — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло Толмачево, регистрация на рейс уже прошла. Вылет SU 636 Новосибирск — Пхукет был запланирован на 01:30, сейчас расчетное время вылета — 23:10.

В пресс-службе аэропорта НГС подтвердили задержку, но сообщить о причинах не смогли, так как ждут ответа от авиакомпании. НГС направил запрос в «Аэрофлот».

Вчера в Толмачево задержался рейс в Анталью. Причиной стало опоздание самолета из Турции.

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