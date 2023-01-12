Рейс Новосибирск — Пхукет задерживается почти на сутки — пассажиры ждут в аэропорту

В аэропорту Толмачево почти на сутки задерживается рейс Новосибирск — Пхукет. Пассажиры должны были вылететь в 01:30 12 января.
Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Прямо сейчас в аэропорту Новосибирска происходит беспредел: мы прождали рейс «Аэрофлота» до Пхукета несколько часов. Рейс перенесли на 23:00. На сутки. Людей не выпускают из аэропорта, — говорится в сообщении.
По данным онлайн-табло Толмачево, регистрация на рейс уже прошла. Вылет
В пресс-службе аэропорта НГС подтвердили задержку, но сообщить о причинах не смогли, так как ждут ответа от авиакомпании. НГС направил запрос в «Аэрофлот».
Вчера в Толмачево задержался рейс в Анталью. Причиной стало опоздание самолета из Турции.