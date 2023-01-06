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Самолет Новосибирск — Таиланд вернулся спустя несколько часов полета из-за повреждения: подробности инцидента

Происшествием заинтересовалась транспортная прокуратура

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В аэропорту ожидают вылет с 7 утра больше 200 человек

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Самолет Новосибирск — Утапао вернулся в Толмачево после вылета из-за повреждения лобового стекла. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет приземлился в аэропорту Новосибирска около 7 утра.

— В настоящее время в аэропорту Новосибирска ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок. В этой связи Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса, — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Одна из пассажиров рейса авиакомпании Azur Air рассказала, что вылетел самолет изначально с опозданием на час. В 04:30 пассажиров покормили и сообщили, что по техническим причинам самолет возвращается в Новосибирск.

— Капитан извинился, сказал, что так бывает. Пассажиры спят в кафе разных в аэропорту. Никто не выгоняет, Слава Богу, но люди, конечно, устали, — поделилась читательница НГС.

Запасной борт, как сообщали в пресс-службе Толмачево, должны предоставить пассажирам в 14:00. Пресс-служба Azur Air на телефон не отвечает. Корреспондент НГС направила запрос на почту авиакомпании. На момент публикации ответа не было.

Во вторник в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие самолета из Челябинска на несколько часов.

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