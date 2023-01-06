Самолет Новосибирск — Таиланд вернулся спустя несколько часов полета из-за повреждения: подробности инцидента

— В настоящее время в аэропорту Новосибирска ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок. В этой связи Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса, — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.