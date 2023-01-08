Вахтовый автобус загорелся в Томской области — 7 человек пострадали

Вчера,
Как сообщили в региональной прокуратуре, пожар начался около 15 часов на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым.
— Загорелся вахтовый автобус, в котором ехали работники организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части. 7 из 9 пассажиров автобуса получили травмы, им оказали медпомощь.
Прокуратура Каргасокского района взяла ситуацию на контроль и организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.
В начале январе новосибирском Академгородке рядом загорелся пассажирский автобус