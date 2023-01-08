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Вахтовый автобус загорелся в Томской области — 7 человек пострадали

По предварительной информации, огонь вспыхнул в пассажирской части машины

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Прокуратура взяла ситуацию на контроль

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Вчера, 7 января, в Томской области загорелся вахтовый автобус с дорожниками. 7 из 9 пассажиров пострадали.

Как сообщили в региональной прокуратуре, пожар начался около 15 часов на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым.

— Загорелся вахтовый автобус, в котором ехали работники организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части. 7 из 9 пассажиров автобуса получили травмы, им оказали медпомощь.

Прокуратура Каргасокского района взяла ситуацию на контроль и организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.

В начале январе новосибирском Академгородке рядом загорелся пассажирский автобус № 52.

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