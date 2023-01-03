В Академгородке выгорел пассажирский автобус

В новосибирском Академгородке рядом со зданием ФИЦ ФТМ по улице Тимакова, 2 загорелся пассажирский автобус — о происшествии сообщили в региональном МЧС.
— Произошла разгерметизация трех газовых баллонов и их возгорание. Водитель на месте вызова, не пострадал, с его слов, внутри никого нет, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.
Автобус следовал по маршруту № 52, в котором остановка «ИКЭМ» рядом со зданием на Тимакова, 2 — конечная. Сообщение о пожаре в МЧС получили в 09:42, в 10:05 открытое горение уже ликвидировали. Площадь пожара составила 20 кв. м.
В декабре на Пашинском шоссе полностью выгорел рейсовый автобус ПАЗ — пассажиров на тот момент в нем не было, водитель также не пострадал.