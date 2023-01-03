СЕЙЧАС -14°С
Пробки 1/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняПростились с погибшим на СВО
Все новости
Все новости

В Академгородке выгорел пассажирский автобус

Причиной пожара стала утечка газа

13 473

Автобус выгорел до каркаса

Поделиться

В новосибирском Академгородке рядом со зданием ФИЦ ФТМ по улице Тимакова, 2 загорелся пассажирский автобус — о происшествии сообщили в региональном МЧС.

— Произошла разгерметизация трех газовых баллонов и их возгорание. Водитель на месте вызова, не пострадал, с его слов, внутри никого нет, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.

На момент пожара в автобусе никого не было, водитель не пострадал

На момент пожара в автобусе никого не было, водитель не пострадал

Поделиться

Автобус следовал по маршруту № 52, в котором остановка «ИКЭМ» рядом со зданием на Тимакова, 2 — конечная. Сообщение о пожаре в МЧС получили в 09:42, в 10:05 открытое горение уже ликвидировали. Площадь пожара составила 20 кв. м.

В декабре на Пашинском шоссе полностью выгорел рейсовый автобус ПАЗ — пассажиров на тот момент в нем не было, водитель также не пострадал.

По теме

АкадемгородокМЧС Новосибирской областиСгорел автобус
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ8
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter