Автобус ПАЗ полностью выгорел на Пашинском шоссе под Новосибирском

В Новосибирском районе загорелся автобус ПАЗ на Пашинском шоссе. Как сообщили МЧС, пожар начался рано утром. Видео с последствиями появилось в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— В 08:12 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание на Пашинском шоссе. На момент прибытия автобус ПАЗ полностью в огне. Автобус не рейсовый. Пассажиров нет, водитель на месте, не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В 08:26 открытое горение было ликвидировано.
На площади Маркса 10 декабря сгорел ПАЗ. Водитель первым почувствовал запах гари и успел вывести людей. Показываем в одном видео, как это было.