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Тема дняСгорел автобус под Новосибирском
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Автобус ПАЗ полностью выгорел на Пашинском шоссе под Новосибирском

Последствия попали на видео

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Никто в пожаре не пострадал

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В Новосибирском районе загорелся автобус ПАЗ на Пашинском шоссе. Как сообщили МЧС, пожар начался рано утром. Видео с последствиями появилось в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— В 08:12 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание на Пашинском шоссе. На момент прибытия автобус ПАЗ полностью в огне. Автобус не рейсовый. Пассажиров нет, водитель на месте, не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ПАЗ полностью выгорел

Видео: АСТ-54

В 08:26 открытое горение было ликвидировано.

На площади Маркса 10 декабря сгорел ПАЗ. Водитель первым почувствовал запах гари и успел вывести людей. Показываем в одном видео, как это было.

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