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«Ежики в тумане»: в Чистой Слободе улицу заволокло паром

Около двадцати домов отключили от отопления

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Авария произошла сегодня, но парит уже несколько дней

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В Новосибирске в Чистой Слободе сегодня, 8 декабря, произошел прорыв, улицу заволокло паром. Как рассказал НГС местный житель, парило уже пару дней.

— В Слободе снова порывы — отсутствие отопления и снова кипяток из холодного крана. Опять роют трассу. Это не заканчивается. Латают кусками: то там, то тут. Приехало МЧС, дежурят на местах раскопок и порывов, — рассказал местный житель Александр.

По данным муниципального портала, отключены около 20 домов

По данным муниципального портала, отключены около 20 домов

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Как рассказал местный житель Александр, дома по улице Забалуева, 53, 53/1, 55, 55/1 уже сутки без отопления. В местном чате Чистой Слободы написали, что на тепловой сетях будет наблюдаться ухудшение гидравлического режима по отоплению.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Жители присылают видео с места аварии

Видео: читатель НГС

По данным 051, от отопления аварийно отключены около 20 домов в 12 часов дня 8 декабря и включат в 8 часов вечера. НГС направил запрос в пресс-службу Чистой Слободы.

В Новосибирске с начала отопительного сезона 2022 года обнаружили 1270 повреждений на теплосетях. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

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