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В Новосибирске загорелась квартира на 4-м этаже — находившийся в помещении мужчина погиб

Из подъезда эвакуировали примерно 15 человек

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Пожар произошел сегодня днем

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Сегодня днем, 5 октября, в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук, 89 загорелась квартира на 4-м этаже. Мужчина, находившийся в квартире, погиб. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по НСО.

Спасатели выехали на место пожара в 12:22, в 12:35 возгорание локализовали. На момент прибытия пожарные установили, что горит квартира на 4-м этаже, площадь горения — 6 кв. м.

В помещении обнаружили пострадавшего мужчину, которому оказали доврачебную медицинскую помощь. Из подъезда эвакуировали примерно 15 человек. Спустя время приехала скорая помощь, которая констатировала смерть пострадавшего мужчины.

Недавно еще один пожар случился в Заельцовском районе. Два человека пострадали в результате возгорания на улице Баженова.

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