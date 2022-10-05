В Новосибирске загорелась квартира на
4-м этаже — находившийся в помещении мужчина погиб
Из подъезда эвакуировали примерно 15 человек
Сегодня днем, 5 октября, в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук, 89 загорелась квартира на
Спасатели выехали на место пожара в 12:22, в 12:35 возгорание локализовали. На момент прибытия пожарные установили, что горит квартира на
В помещении обнаружили пострадавшего мужчину, которому оказали доврачебную медицинскую помощь. Из подъезда эвакуировали примерно 15 человек. Спустя время приехала скорая помощь, которая констатировала смерть пострадавшего мужчины.
Недавно еще один пожар случился в Заельцовском районе. Два человека пострадали в результате возгорания на улице Баженова.