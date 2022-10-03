В Заельцовском районе сгорел дом — пострадавшую в пожаре госпитализировали с колото-резаными ранами

Два человека пострадали в результате пожара на улице Баженова в Заельцовском районе Новосибирска. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.



Информация о ЧП на пульт дежурного поступила 3 октября в 18:32. По прибытии спасателей на место вызова двухэтажный дом горел открытым огнем — пламенем были объяты крыша и второй этаж по всей площади. Также рядом полыхала баня из бруса.

