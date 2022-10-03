В Заельцовском районе сгорел дом — пострадавшую в пожаре госпитализировали с колото-резаными ранами
Причины возгорания выясняют специалисты
Два человека пострадали в результате пожара на улице Баженова в Заельцовском районе Новосибирска. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Информация о ЧП на пульт дежурного поступила 3 октября в 18:32. По прибытии спасателей на место вызова двухэтажный дом горел открытым огнем — пламенем были объяты крыша и второй этаж по всей площади. Также рядом полыхала баня из бруса.
Из дома пожарные эвакуировали кислородный баллон и одну пострадавшую — пенсионерку. У женщины были зафиксированы «незначительные ожоги». Еще одна пострадавшая получила «колото-резаные ранения». Обеих женщин медики госпитализировали.
— В 19:23 открытое горение было ликвидировано, — сообщили в МЧС.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что на месте происшествия полицейские присутствовали для обеспечения порядка. Сообщений о криминальном характере ЧП в ведомство не поступало.
— Женщина пыталась спастись, прыгала со второго этажа, порезалась о стёкла в окне. Никакого криминала нет, — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время выясняются обстоятельства возникновения пожара.
На прошлых выходных семь пожарных машин отправили тушить туалет в центре Новосибирска.