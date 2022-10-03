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В Заельцовском районе сгорел дом — пострадавшую в пожаре госпитализировали с колото-резаными ранами

Причины возгорания выясняют специалисты

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На месте ЧП работали пожарные и полиция

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Два человека пострадали в результате пожара на улице Баженова в Заельцовском районе Новосибирска. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Информация о ЧП на пульт дежурного поступила 3 октября в 18:32. По прибытии спасателей на место вызова двухэтажный дом горел открытым огнем — пламенем были объяты крыша и второй этаж по всей площади. Также рядом полыхала баня из бруса.

Из дома пожарные эвакуировали кислородный баллон и одну пострадавшую — пенсионерку. У женщины были зафиксированы «незначительные ожоги». Еще одна пострадавшая получила «колото-резаные ранения». Обеих женщин медики госпитализировали.

— В 19:23 открытое горение было ликвидировано, — сообщили в МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что на месте происшествия полицейские присутствовали для обеспечения порядка. Сообщений о криминальном характере ЧП в ведомство не поступало.

— Женщина пыталась спастись, прыгала со второго этажа, порезалась о стёкла в окне. Никакого криминала нет, — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время выясняются обстоятельства возникновения пожара.

На прошлых выходных семь пожарных машин отправили тушить туалет в центре Новосибирска.

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