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У кого-то подгорело: семь пожарных машин приехали тушить туалет в центре Новосибирска

Возгорание произошло в кофейне Shurubor coffeeshop

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В пожаре никто не пострадал

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В Новосибирске ночью 25 сентября произошел пожар в здании на Ленина, 3. На место ЧП прибыло сразу 7 пожарных машин. Журналист НГС побывал на месте происшествия.

Причина возгорания устанавливается

Причина возгорания устанавливается

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Как сообщили сотрудники МЧС, пожар произошел в кофейне Shurubor coffeeshop.

— Загорелся туалет в кофейне. Сразу после срабатывания сигнализации на место выехало несколько пожарных расчетов. Пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливаем, — сообщил сотрудник ведомства.

Ранее в Новосибирске эвакуировали бизнес-центр «Кронос». Там начался пожар в вентиляционной шахте.

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