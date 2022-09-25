У кого-то подгорело: семь пожарных машин приехали тушить туалет в центре Новосибирска
Возгорание произошло в кофейне Shurubor coffeeshop
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В Новосибирске ночью 25 сентября произошел пожар в здании на Ленина, 3. На место ЧП прибыло сразу 7 пожарных машин. Журналист НГС побывал на месте происшествия.
Как сообщили сотрудники МЧС, пожар произошел в кофейне Shurubor coffeeshop.
— Загорелся туалет в кофейне. Сразу после срабатывания сигнализации на место выехало несколько пожарных расчетов. Пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливаем, — сообщил сотрудник ведомства.
Ранее в Новосибирске эвакуировали бизнес-центр «Кронос». Там начался пожар в вентиляционной шахте.