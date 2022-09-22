Бизнес-центр «Кронос» эвакуировали в Новосибирске — к зданию приехали сотрудники МЧС

В Новосибирске 22 сентября в 16:38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в бизнес-центре в Железнодорожном районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек.

— Произошло возгорание на 3 этаже в вентиляционной шахте. Локализация в 16:58 по местному времени. Ликвидация открытого горения в 16:59 по местному времени. Пострадавших нет, — сообщили на сайте МЧС по Новосибирской области.