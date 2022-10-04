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Клубы дыма поднялись над станцией Инская: что произошло?

Темный дым было видно с улицы Большевистской

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Дым заметили читатели НГС

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В Новосибирске утром 4 октября над станцией Инская поднялись клубы дыма. Темный дым было видно с Большевистской улицы. Читатели НГС предположили, что где-то начался пожар.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на станции проходят учения спасателей совместно с РЖД. Пожарные во время учений ликвидировали условный пожар.

В Новосибирске в ночь с 1 на 2 октября на Затулинском жилмассиве зазвучала сирена. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, это было ложное срабатывание.

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