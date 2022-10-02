На Затулинке поздно ночью сработала сирена — что произошло
Звук был слышен на нескольких улицах
В Новосибирске в ночь с 1 на 2 октября на Затулинском жилмассиве зазвучала сирена
— В ночь с 1 на 2 октября в 23:16 на Затулинке в районе садика «Умка», Зорге 239/1, была воздушная тревога, длилась минут 10. Таких страхов давно не испытывали с семьей, — написала читательница НГС.
Сирену было слышно и через несколько улиц от Зорге.
— На Акатуйском минут пять было слышно громкую достаточно сирену, — рассказала читательница НГС.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, это было ложное срабатывание. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.
Ночью с 21 на 22 сентября на станции метро «Березовая роща» прошли учения МЧС. По тревоге к метро прибыли десятки пожарно-спасательных расчетов, экипажи аварийно-спасательных служб и медицинской помощи.