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На Затулинке поздно ночью сработала сирена — что произошло

Звук был слышен на нескольких улицах

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Сирена сработала в районе детского садика

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В Новосибирске в ночь с 1 на 2 октября на Затулинском жилмассиве зазвучала сирена

— В ночь с 1 на 2 октября в 23:16 на Затулинке в районе садика «Умка», Зорге 239/1, была воздушная тревога, длилась минут 10. Таких страхов давно не испытывали с семьей, — написала читательница НГС.

Сирену было слышно и через несколько улиц от Зорге.

— На Акатуйском минут пять было слышно громкую достаточно сирену, — рассказала читательница НГС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, это было ложное срабатывание. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.

Ночью с 21 на 22 сентября на станции метро «Березовая роща» прошли учения МЧС. По тревоге к метро прибыли десятки пожарно-спасательных расчетов, экипажи аварийно-спасательных служб и медицинской помощи.

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