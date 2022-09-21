На станции метро «Березовая роща» пройдут ночные учения — что там будет
Жителей просят не волноваться
Ночью с 21 на 22 сентября на станции метро «Березовая роща» пройдут учения МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Учения будет максимально реалистичными: по тревоге к метро прибудут десятки пожарно-спасательных расчетов, экипажи аварийно-спасательных служб и медицинской помощи. Сотрудники МЧС России и специалисты экстренных служб отработают способы тушения возгораний в тоннеле метро, порядок эвакуации людей и ведения радиообмена, — сообщили в МЧС.
Учения начнутся в 00:00 и продлятся 3 часа. Спасатели и медики отработают готовность к экстренным ситуациям.
— Специалисты МЧС России призывают жителей близлежащих домов не волноваться, соблюдать спокойствие и не допускать паники, — добавили в ведомстве.
На время учений в районе станции «Березовая роща» движение транспорта ограничено не будет.
В мае на вокзале «Новосибирск-Главный» и железнодорожной станции «Баган» провели учения по предотвращению теракта. Здесь мы показывали, как это было.