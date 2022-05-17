Учения о предотвращении теракта прошли на железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» — кадры
Также они прошли на станции «Баган»
На вокзале «Новосибирск-Главный» и железнодорожной станции «Баган» провели учения по предотвращению теракта. Ему дали название «Сигнал».
— Участники учения отработали алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти, оперативных и экстренных служб при проверке информации об угрозе совершения преступления террористической направленности, при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ. Проведены плановые проверки готовности специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции, — сообщили в пресс-службе ФСБ.
В апреле сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ при поддержке Росгвардии задержали десять пособников международной террористической организации. Задержания прошли в девяти регионах России, в том числе в Новосибирской области.