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Учения о предотвращении теракта прошли на железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» — кадры

Также они прошли на станции «Баган»

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Учения прошли сегодня днем

Учения прошли сегодня днем

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На вокзале «Новосибирск-Главный» и железнодорожной станции «Баган» провели учения по предотвращению теракта. Ему дали название «Сигнал».

К проведению учения привлекали силы и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России и сотрудники областного правительства

К проведению учения привлекали силы и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России и сотрудники областного правительства

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Учения провел Национальный антитеррористический комитет

Учения провел Национальный антитеррористический комитет

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— Участники учения отработали алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти, оперативных и экстренных служб при проверке информации об угрозе совершения преступления террористической направленности, при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ. Проведены плановые проверки готовности специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции, — сообщили в пресс-службе ФСБ.

В апреле сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ при поддержке Росгвардии задержали десять пособников международной террористической организации. Задержания прошли в девяти регионах России, в том числе в Новосибирской области.

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