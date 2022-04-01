В Новосибирской области задержали пособников террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ при поддержке Росгвардии задержали десять пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш Шам» (запрещена в России). Задержания прошли в девяти регионах России, включая республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тульскую и Тюменскую области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что по указанию эмиссаров организации задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Полученные деньги под прикрытием благотворительности направляли на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики.