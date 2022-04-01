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В Новосибирской области задержали пособников террористов

Задержанные собирали деньги для международной организации

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Задержание проводили сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии

Задержание проводили сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ при поддержке Росгвардии задержали десять пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш Шам» (запрещена в России). Задержания прошли в девяти регионах России, включая республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тульскую и Тюменскую области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что по указанию эмиссаров организации задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Полученные деньги под прикрытием благотворительности направляли на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики.

По адресам проживания подозреваемых прошли обыски. Были изъяты телефоны, банковские карты и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности. Расследование продолжается.

В ноябре прошлого года суд отправил в колонию жителя Новосибирска за финансирование терроризма — он перевел около 23 тысяч рублей.

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