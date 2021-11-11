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Суд отправил в колонию жителя Новосибирска за финансирование терроризма — сколько он перевел денег

Ранее мужчину объявляли в международный розыск

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Боходиржона Чукаева задержали на границе РФ после объявления в международный розыск

Боходиржона Чукаева задержали на границе РФ после объявления в международный розыск

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Новосибирца отправили в колонию за перевод 370 долларов террористам

11 ноября 1-й Восточный военный суд в Хабаровске признал жителя Новосибирска Боходиржона Чукаева виновным в финансировании деятельности террористической организации «Исламское государство»*.

Из материалов УФСБ по Новосибирской области следует, что в 2015 году Чукаев через один из банков переводил в иностранной валюте деньги террористам в одну из ближневосточных республик. За это мужчину объявили в международный розыск. Задержали Чукаева в марте 2021-го при попытке пересечения границы РФ.

За нарушение ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности и финансирование терроризма) суд назначил Чукаеву наказание в виде 6 лет колонии строгого режима.

Как стало известно НГС от источника, знакомого с материалами дела, всего осужденный перевел террористам 370 долларов (в начале 2015 года доллар стоил 56,2 рубля, в конце — почти 73 рубля. По средним цифрам, всего фигурант уголовного дела перевел около 23 680 рублей. — Прим. ред.).

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

В феврале 2021 года новосибирца осудили на 17 лет за участие в ИГИЛ*: он был «штурмовиком» и в боях получил контузию.

* ИГИЛ, или Исламское государство, — организация, признанная запрещенной на территории РФ.

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защита от терроризматерроризмИсламское государство
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