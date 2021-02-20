Новосибирца осудили на 17 лет за участие в ИГИЛ*: он был «штурмовиком» и в боях получил контузию

Новосибирца осудили на 17 лет за участие в террористической организации
В Омске 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 26-летнему Дамиру Усманову за участие в террористической деятельности. Мужчина родом из Новосибирской области и в 2014 году, по данным следствия, отправился в Сирию.
— Добровольно прибыл для участия в деятельности незаконного вооруженного формирования «Исламское государство»* (ИГ или ИГИЛ — террористическая группировка, запрещена в РФ). В районе города Ракки в тренировочном лагере ИГ он прошел двухмесячную боевую и идеологическую подготовку, получил специальность «штурмовик», поклялся в верности лидеру террористической группировки, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Силовики установили, что Усманов в течение 2014 года участвовал в вооруженных действиях ИГ в составе так называемого «казахского джамаата» против правительственных вооруженных сил Сирийской арабской республики. В ходе боестолкновений с правительственными силами Сирии в районе города Эш-Шаддад боевик получил контузию.
В ведомстве добавили, что во время активной фазы военной операции ВС России в Сирии Усманов скрылся на территории Турции.
— В результате реализации спланированного ФСБ России комплекса мероприятий, в том числе в условиях зарубежья, фигурант был склонен к возвращению в РФ, — передают в ведомстве. Его задержали сотрудники омского ФСБ осенью 2020 года.
Суд признал новосибирца виновным по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).
— По совокупности указанных преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора подсудимый взят под стражу в зале суда, — добавили в ФСБ.
Приговор не вступил пока в законную силу.
В начале недели УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали двух членов межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (запрещена на территории РФ).