Новосибирца осудили на 17 лет за участие в ИГИЛ*: он был «штурмовиком» и в боях получил контузию

В Омске 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 26-летнему Дамиру Усманову за участие в террористической деятельности. Мужчина родом из Новосибирской области и в 2014 году, по данным следствия, отправился в Сирию.



— Добровольно прибыл для участия в деятельности незаконного вооруженного формирования «Исламское государство»* (ИГ или ИГИЛ — террористическая группировка, запрещена в РФ). В районе города Ракки в тренировочном лагере ИГ он прошел двухмесячную боевую и идеологическую подготовку, получил специальность «штурмовик», поклялся в верности лидеру террористической группировки, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.