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ФСБ задержала членов международной террористической организации — их искали в Новосибирске и Томске

Мужчин подозревают в том, что они переводили деньги на счета террористов

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Один из задержанных является гражданином одной из стран ближнего зарубежья

Один из задержанных является гражданином одной из стран ближнего зарубежья

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В Новосибирск доставили задержанных членов террористической организации

УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали двух членов межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (запрещена на территории РФ).

Как отметили в управлении, участники финансировали террористическую деятельность — делали переводы на банковские карты, которые использовала указанная организация. Мужчин искали в Новосибирске и Томске, сейчас они под стражей.

— В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по статье «Содействие террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России), — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

Мужчины занимались финансированием организации, запрещенной на территории РФ

Мужчины занимались финансированием организации, запрещенной на территории РФ

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Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины — его обвиняют сразу по пяти статьям, в том числе в призывах к терроризму.

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УФСБтеррористические организации
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