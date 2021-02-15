ФСБ задержала членов международной террористической организации — их искали в Новосибирске и Томске

В Новосибирск доставили задержанных членов террористической организации
УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали двух членов межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (запрещена на территории РФ).
Как отметили в управлении, участники финансировали террористическую деятельность — делали переводы на банковские карты, которые использовала указанная организация. Мужчин искали в Новосибирске и Томске, сейчас они под стражей.
— В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по статье «Содействие террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России), — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.
Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины — его обвиняют сразу по пяти статьям, в том числе в призывах к терроризму.