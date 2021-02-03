3 февраля среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 75.91
eur 91.63
Тема дняАвария на Чистой слободе

Все новости

Все новости

Военный суд рассмотрит дело новосибирца за призывы к терроризму в комментариях в соцсети

Мужчину будут судить сразу по пяти статьям

3 651
54Обсудить

Поделиться

Дело направили в&nbsp;1-й Восточный окружной военный суд

Дело направили в 1-й Восточный окружной военный суд

Поделиться

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины — его обвиняют сразу по пяти статьям.

В числе преступлений, которые совершил житель Советского района, были призывы к массовым беспорядкам, незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотиков в крупном размере и боеприпасов. Более того, по данным следствия, сибиряк через интернет занимался экстремизмом и призывал к терроризму, а также оправдывал его (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По версии следствия, мужчина совершал эти преступления в период с декабря 2018 года по июнь 2019 года, находясь у себя дома.

— В одной из социальных сетей, имеющей свободный доступ неограниченного круга лиц, в комментариях к публикации разместил высказывания, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма, призывы к массовым беспорядкам, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности, тем самым предоставил возможность их просмотра и чтения неограниченному кругу лиц, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Во время обысков в квартире у новосибирца нашли боеприпасы для огнестрельного оружия и наркотики. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

— Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области совместно с Центром «Э» ГУМВД России по Новосибирской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 1-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения, — добавили в ведомстве.

Накануне митинга 31 января следователи СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосибирска по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Следственный комитеттерроризм
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (54)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...