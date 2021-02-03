Военный суд рассмотрит дело новосибирца за призывы к терроризму в комментариях в соцсети

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины — его обвиняют сразу по пяти статьям.
В числе преступлений, которые совершил житель Советского района, были призывы к массовым беспорядкам, незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотиков в крупном размере и боеприпасов. Более того, по данным следствия, сибиряк через интернет занимался экстремизмом и призывал к терроризму, а также оправдывал его (
По версии следствия, мужчина совершал эти преступления в период с декабря 2018 года по июнь 2019 года, находясь у себя дома.
— В одной из социальных сетей, имеющей свободный доступ неограниченного круга лиц, в комментариях к публикации разместил высказывания, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма, призывы к массовым беспорядкам, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности, тем самым предоставил возможность их просмотра и чтения неограниченному кругу лиц, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.
Во время обысков в квартире у новосибирца нашли боеприпасы для огнестрельного оружия и наркотики. Свою вину мужчина признал в полном объеме.
— Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области совместно с Центром «Э» ГУМВД России по Новосибирской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
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