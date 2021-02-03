Военный суд рассмотрит дело новосибирца за призывы к терроризму в комментариях в соцсети

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины — его обвиняют сразу по пяти статьям.

В числе преступлений, которые совершил житель Советского района, были призывы к массовым беспорядкам, незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотиков в крупном размере и боеприпасов. Более того, по данным следствия, сибиряк через интернет занимался экстремизмом и призывал к терроризму, а также оправдывал его ( ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 228 , ч. 1 ст. 222 , ч. 2 ст. 280 , ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ).

