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Беспородный пес упал в колодец в Новосибирске — его вызволяли спасатели МАСС

Животное передали волонтерам

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Инцидент произошел 28 сентября

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Утром 28 сентября в Калининском районе Новосибирска на улице Красных Зорь пес упал в колодец и не смог выбраться самостоятельно. Прохожая заметила животное и вызвала спасателей.

— Для оказания помощи собаке выехал экипаж. Прибыв на место, спасатели провели разведку, осмотрели колодец и с помощью веревки вытащили собаку на поверхность. Животное было передано сотрудникам «Центра передержки домашних животных», — сообщили в пресс-службе МАСС.

Собака не пострадала

Собака не пострадала

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В Центре по проблемам домашних животных журналистку НГС рассказали, что пес чувствует себя хорошо, у него повреждений нет.

Ранее в Новосибирске транспортные полицейские вернули 32-летнему новосибирцу стаффордширского терьера, которого увез местный житель со стации «Речной вокзал».

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КолодецСобакаСпасатели
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