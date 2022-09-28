Беспородный пес упал в колодец в Новосибирске — его вызволяли спасатели МАСС
Животное передали волонтерам
Утром 28 сентября в Калининском районе Новосибирска на улице Красных Зорь пес упал в колодец и не смог выбраться самостоятельно. Прохожая заметила животное и вызвала спасателей.
— Для оказания помощи собаке выехал экипаж. Прибыв на место, спасатели провели разведку, осмотрели колодец и с помощью веревки вытащили собаку на поверхность. Животное было передано сотрудникам «Центра передержки домашних животных», — сообщили в пресс-службе МАСС.
В Центре по проблемам домашних животных журналистку НГС рассказали, что пес чувствует себя хорошо, у него повреждений нет.
Ранее в Новосибирске транспортные полицейские вернули 32-летнему новосибирцу стаффордширского терьера, которого увез местный житель со стации «Речной вокзал».