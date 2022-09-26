Полицейские вернули хозяину собаку, которую украли на «Речном вокзале», — подозреваемый заявил, что хотел спасти терьера

В Новосибирске транспортные полицейские вернули 32-летнему новосибирцу стаффордширского терьера, которого увез местный житель на стации «Речной вокзал». Как уточнил хозяин собаки Денис, животное вернули ему уже через пару дней после пропажи и написания заявления.

Денис уточнил, что 31 августа поехал на станцию «Речной вокзал», с которой собирался отправиться на электричке на дачу. Оставив свою собаку и попросив незнакомую девушку присмотреть за ней, Денис пошел в магазин.

