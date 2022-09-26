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Полицейские вернули хозяину собаку, которую украли на «Речном вокзале», — подозреваемый заявил, что хотел спасти терьера

После пропажи пса было заведено уголовное дело

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Терьер чувствует себя хорошо

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В Новосибирске транспортные полицейские вернули 32-летнему новосибирцу стаффордширского терьера, которого увез местный житель на стации «Речной вокзал». Как уточнил хозяин собаки Денис, животное вернули ему уже через пару дней после пропажи и написания заявления.

Денис уточнил, что 31 августа поехал на станцию «Речной вокзал», с которой собирался отправиться на электричке на дачу. Оставив свою собаку и попросив незнакомую девушку присмотреть за ней, Денис пошел в магазин.

— Я оставил вещи и за забор собаку пристегнул. Девушку попросил присмотреть. Как чувствовал, сказал, что вдруг украдут. И так и произошло. Мне сказали, что купить можно, только перейдя через мост. Я купил, вернулся, а там уже гора народу. Охранник стоит, сотрудница РЖД, паренек стоял, который отцепил собаку и держал на поводке, и две девушки. Девушки кричали, что я живодер и как будто собаку на полтора часа оставил привязанную, — вспомнил Денис.

Денис сказал мужчине, что он хозяин терьера, но подозреваемый не поверил и уехал с собакой. Через несколько дней Денис написал заявление в полицию.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск обратился 32-летний житель Новосибирска с сообщением об открытом хищении у него питомца. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники транспортной полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель села Льниха Новосибирской области, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Как рассказал Денис, он с подозреваемым виделся и мужчина перед ним извинился. Житель села говорил, что не крал животное, а спас его.

— Его версия выглядит так: на платформе он заметил привязанную к забору собаку и посчитал, что животное бросил хозяин, поэтому из благородных побуждений решил забрать его себе, — уточнили в пресс-службе УТ МВД.

Транспортные полицейские в отношении подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

В Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 18 сентября, на улице Кирова крупная собака загрызла чихуа-хуа по имени Тедди.

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