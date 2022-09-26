Полицейские вернули хозяину собаку, которую украли на «Речном вокзале», — подозреваемый заявил, что хотел спасти терьера
После пропажи пса было заведено уголовное дело
В Новосибирске транспортные полицейские вернули
Денис уточнил, что
— Я оставил вещи и за забор собаку пристегнул. Девушку попросил присмотреть. Как чувствовал, сказал, что вдруг украдут. И так и произошло. Мне сказали, что купить можно, только перейдя через мост. Я купил, вернулся, а там уже гора народу. Охранник стоит, сотрудница РЖД, паренек стоял, который отцепил собаку и держал на поводке, и две девушки. Девушки кричали, что я живодер и как будто собаку на полтора часа оставил привязанную, — вспомнил Денис.
Денис сказал мужчине, что он хозяин терьера, но подозреваемый не поверил и уехал с собакой. Через несколько дней Денис написал заявление в полицию.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск обратился
Как рассказал Денис, он с подозреваемым виделся и мужчина перед ним извинился. Житель села говорил, что не крал животное, а спас его.
— Его версия выглядит так: на платформе он заметил привязанную к забору собаку и посчитал, что животное бросил хозяин, поэтому из благородных побуждений решил забрать его себе, — уточнили в пресс-службе УТ МВД.
Транспортные полицейские в отношении подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).
В Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье,