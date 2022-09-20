«Я предложила ее усыпить»: на Кирова крупная собака загрызла до смерти чихуахуа на глазах у хозяйки

На следующий день хозяйка напавшей собаки предложила Ангелине возместить моральный вред. Хозяйка Тедди решила отказаться и пойти в суд.

— Моя мама зашла домой в нулевом состоянии в тот день. Она до сих пор на таблетках. Я предложила усыпить собаку, которая напала. Они живут в нашем доме, собака агрессивная. Хозяйка единственное предложила, чтобы собака всегда в наморднике ходила и на поводке. Я хочу довести до конца не из мести, а просто из-за безопасности, собаку весь дом боится, — подчеркнула девушка.