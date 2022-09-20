«Я предложила ее усыпить»: на Кирова крупная собака загрызла до смерти чихуахуа на глазах у хозяйки
Хозяйка погибшего обратилась в полицию после инцидента
В Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 18 сентября, на улице Кирова крупная собака загрызла чихуахуа по имени Тедди.
— В воскресенье мама вышла с собакой гулять на поводке. Она стояла возле дома на полянке. Телефон она с собой не взяла. Время было 21:45, тут раздался звонок с незнакомого номера и я услышала на заднем фоне крик моей мамы о том, что она с собакой поехала в ветклинику, — рассказала хозяйка Тедди Ангелина Иванова.
Девятилетний пес умер по пути в больницу. Позже Ангелина посмотрела происшествие по камерам наблюдения.
— Там было видно, что собака без поводка выбежала откуда-то из кустов, вцепилась в нашу собаку и на глазах растерзала. Видно, как хозяева с другой стороны бегут. На видео заметно, что несколько человек не могли разнять, — поделилась Ангелина.
На следующий день хозяйка напавшей собаки предложила Ангелине возместить моральный вред. Хозяйка Тедди решила отказаться и пойти в суд.
— Моя мама зашла домой в нулевом состоянии в тот день. Она до сих пор на таблетках. Я предложила усыпить собаку, которая напала. Они живут в нашем доме, собака агрессивная. Хозяйка единственное предложила, чтобы собака всегда в наморднике ходила и на поводке. Я хочу довести до конца не из мести, а просто из-за безопасности, собаку весь дом боится, — подчеркнула девушка.
Ангелина 19 сентября написала заявление в полицию. Как утверждает девушка, в общем чате с соседями ее поддержали и сказали, что могут вступиться в суде (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции). Сама хозяйка агрессивной собаки объясняет, что до этого случая соседи к ней с жалобами на собаку не обращались.
— Вечером мы с мужем пошли гулять с собакой на поводке. Мы шли по одну сторону тротуара, они — по другую. В какой-то момент собака увидела их маленькую собаку и вырвалась у нас из рук. Мы предприняли все действия, чтобы высвободить их собаку, но, к сожалению, спасти не удалось, — вспоминает хозяйка напавшей собаки.
Ксения объяснила, что ее собака не из питомника, а куплена с рук и не породистая. Хозяева водят животное к кинологу.
— Собака живет в семье, я тоже мать. У нас живет птичка и кошка. Мы никогда не натравливали собаку ни на кого. Она всегда около нас ходила. Это просто случайное стечение обстоятельств. У нас поводок специальный, рулетка. Тяговая сила 20–50 килограммов. Он дернулся и вырвался, увидел шевеление в траве, — рассказала Ксения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, заявление было принято. Сейчас оно находится на рассмотрении.
На прошлой неделе сотрудники МАСС спасли бродячую собаку, которая застряла в открытом колодце у дороги на улице Бородина в Кировском районе Новосибирска.