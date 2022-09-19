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«Запуталась в проводах, стояла в воде»: бродячую собаку освободили из недельного плена в колодце

Спасателям позвонила местная жительница, которая неделю наблюдала за животным

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Собака запуталась в проводах

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18 сентября сотрудники МАСС спасли бродячую собаку, которая застряла в открытом колодце у дороги на улице Бородина в Кировском районе Новосибирска.

— На телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая сообщила, что уже неделю наблюдает в открытом колодце рядом с дорогой на улице Бородина бродячую собаку. Животное запуталось в проводах и находится наполовину в воде, — говорится в отчете о работе МАСС за минувшие сутки.

Пса удалось вызволить из колодца, его передали звонившей спасателям женщине.

15 сентября в МЧС подвели итоги купального сезона в Новосибирской области: 38 человек утонуло, среди них погибло 8 детей.

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