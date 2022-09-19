«Запуталась в проводах, стояла в воде»: бродячую собаку освободили из недельного плена в колодце
Спасателям позвонила местная жительница, которая неделю наблюдала за животным
18 сентября сотрудники МАСС спасли бродячую собаку, которая застряла в открытом колодце у дороги на улице Бородина в Кировском районе Новосибирска.
— На телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая сообщила, что уже неделю наблюдает в открытом колодце рядом с дорогой на улице Бородина бродячую собаку. Животное запуталось в проводах и находится наполовину в воде, — говорится в отчете о работе МАСС за минувшие сутки.
Пса удалось вызволить из колодца, его передали звонившей спасателям женщине.
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