Итоги купального сезона: спасатели назвали число детей, утонувших в новосибирских водоемах
Первое сообщение о гибели ребенка поступило 22 мая
38 человек утонуло в Новосибирской области за прошедший купальный сезон. Среди них погибло 8 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
— В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий в купальном сезоне снизилось на 31%, погибших — на 33%, однако произошло увеличение детской гибели на 14%, — пояснили в МЧС.
Так, первое сообщение о гибели ребенка поступило 22 мая. В Ордынском районе на реке Карасук утонул мальчик. По данным МЧС, ребенок находился без присмотра взрослых. 12 июня в лесном озере в Новосибирске во время купания утонул
Отметим, что всего в Сибирском федеральном округе утонул 261 человек, в том числе 42 ребенка. Лидерами антирейтинга стали Красноярский край — 49 погибших, Кемеровская область — 48 человек и Алтайский край — 40 сибиряков.