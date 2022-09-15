20idei
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 7/10
usd 59.78
eur 59.84
Тема дняЗакрытие сети гастрономов
Все новости
Все новости

Итоги купального сезона: спасатели назвали число детей, утонувших в новосибирских водоемах

Первое сообщение о гибели ребенка поступило 22 мая

617

Всего в регионе утонуло 38 человек

Поделиться

38 человек утонуло в Новосибирской области за прошедший купальный сезон. Среди них погибло 8 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий в купальном сезоне снизилось на 31%, погибших — на 33%, однако произошло увеличение детской гибели на 14%, — пояснили в МЧС.

Так, первое сообщение о гибели ребенка поступило 22 мая. В Ордынском районе на реке Карасук утонул мальчик. По данным МЧС, ребенок находился без присмотра взрослых. 12 июня в лесном озере в Новосибирске во время купания утонул 15-летний подросток.

Отметим, что всего в Сибирском федеральном округе утонул 261 человек, в том числе 42 ребенка. Лидерами антирейтинга стали Красноярский край — 49 погибших, Кемеровская область — 48 человек и Алтайский край — 40 сибиряков.

Происшествие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2