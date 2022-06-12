15-летний мальчик утонул в озере рядом с «Мира Термы» в Новосибирске
Следственный комитет проводит проверку
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Вечером в воскресенье в Заельцовском районе Новосибирска в лесном озере у термального комплекса «Мира Термы» утонул ребенок. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.
— Мальчишка утонул прямо сейчас. Тело подняли. Озеро рядом с «Мира Термы» в Сосновом Бору, — кратко объяснил очевидец.
В Следственном комитете информацию о гибели ребенка на озере подтвердили.
— Мальчик 2007 года рождения. Заельцовский межрайонный следственный отдел проводит проверку, — сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала года в Новосибирской области утонули 14 человек, 5 из них — дети.