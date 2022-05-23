Четыре человека утонули в Новосибирской области за неделю — один из них ребенок
Ребенок находился без присмотра взрослых
В Новосибирской области за прошедшую неделю на водных объектах погибло
— За неделю на водных объектах произошло три происшествия: в Новосибирске, Коченевском, Краснозерском и Ордынских районах. Погибло четыре человека, в том числе один ребенок. В Краснозерском районе поиски продолжаются. Гибель ребенка в Ордынском районе произошла по причине нахождения без присмотра взрослых, — рассказал Виктор Орлов.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, мальчик погиб 22 мая на реке Карасук. По факту его гибели проводится проверка.
В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего мальчика: он утонул днем 9 мая в реке Каргат.