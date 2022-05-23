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Четыре человека утонули в Новосибирской области за неделю — один из них ребенок

Ребенок находился без присмотра взрослых

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Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка

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В Новосибирской области за прошедшую неделю на водных объектах погибло 4 человека, в том числе ребенок. Об этом на оперативном совещании 23 мая сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

— За неделю на водных объектах произошло три происшествия: в Новосибирске, Коченевском, Краснозерском и Ордынских районах. Погибло четыре человека, в том числе один ребенок. В Краснозерском районе поиски продолжаются. Гибель ребенка в Ордынском районе произошла по причине нахождения без присмотра взрослых, — рассказал Виктор Орлов.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, мальчик погиб 22 мая на реке Карасук. По факту его гибели проводится проверка.

В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего мальчика: он утонул днем 9 мая в реке Каргат.

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