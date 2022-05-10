«Пришли без взрослых».
13-летний мальчик утонул 9 мая в реке Каргат под Новосибирском
Четверо несовершеннолетних ребят купались без присмотра взрослых. Домой вернулись трое
В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели
— По предварительным данным, четверо несовершеннолетних пошли искупаться без присмотра взрослых. Двое детей зашли в реку и в какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали НГС в СУ СК РФ по НСО.
В конце апреля тело утонувшей