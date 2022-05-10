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Срочно13-летний мальчик утонул в Каргате
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«Пришли без взрослых». 13-летний мальчик утонул 9 мая в реке Каргат под Новосибирском

Четверо несовершеннолетних ребят купались без присмотра взрослых. Домой вернулись трое

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Следователи выясняют обстоятельства трагической прогулки к воде

Следователи выясняют обстоятельства трагической прогулки к воде

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В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего мальчика: он утонул днем 9 мая в реке Каргат.

— По предварительным данным, четверо несовершеннолетних пошли искупаться без присмотра взрослых. Двое детей зашли в реку и в какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали НГС в СУ СК РФ по НСО.

В конце апреля тело утонувшей 12-летней девочки нашли в новосибирской реке. Поиски шли почти неделю. В Новосибирске девочка утонула 5 марта, принимая ванну. Трагедия произошла в Калининском районе.

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