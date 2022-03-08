В Новосибирске девочка утонула, принимая ванну

10-летняя девочка утонула при купании в ванной вечером 5 марта. Трагедия произошла в Калининском районе Новосибирска.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Минувшим летом в новосибирском озере на глазах у отца утонул 12-летний мальчик. Водолазы достали погибшего на следующие сутки после трагедии.