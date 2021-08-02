В новосибирском озере на глазах у отца утонул 12-летний мальчик

Вчера, 1 августа, днем во время купания в озере недалеко от деревни Аплаксино в Тогучинском районе Новосибирской области утонул подросток.
Инцидент произошел на глазах у отца мальчика, сообщил источник в правоохранительных органах.
— Сегодня днем тело ребенка было извлечено спасателями. На месте работают следователи. Ранее следователи СК начали проверку по данному инциденту, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Погибший мальчик жил с родителями в Новосибирском районе. Поиском занимались водолазы АСС, уточнил источник.
В июне НГС рассказывал о трагическом случае на озере в Новосибирске —