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В новосибирском озере на глазах у отца утонул 12-летний мальчик

Водолазы достали погибшего на следующие сутки после трагедии

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Подросток утонул во время купания в озере в Тогучинском районе

Подросток утонул во время купания в озере в Тогучинском районе

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Вчера, 1 августа, днем во время купания в озере недалеко от деревни Аплаксино в Тогучинском районе Новосибирской области утонул подросток.

Инцидент произошел на глазах у отца мальчика, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Сегодня днем тело ребенка было извлечено спасателями. На месте работают следователи. Ранее следователи СК начали проверку по данному инциденту, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Погибший мальчик жил с родителями в Новосибирском районе. Поиском занимались водолазы АСС, уточнил источник.

В июне НГС рассказывал о трагическом случае на озере в Новосибирске — 15-летний подросток во время купания утонул на глазах своих друзей. Приятели решили, что он шутит, поэтому не сразу среагировали на его крики. Тело мальчика достали через сутки, 17 июня, рядом с жилмассивом «Радуга Сибири».

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