«Все подумали, что он шутит»: 15-летний мальчик утонул на глазах своих друзей

15-летний подросток в Новосибирске утонул на глазах друзей
В Новосибирске подросток утонул на глазах своих друзей, купаясь в озере. Тело мальчика достали через сутки,
В тот день один из друзей погибшего Александр выгуливал собаку на берегу озера на улице Невельского, где и произошел несчастный случай. По словам подростка, Андрей не очень хорошо плавал.
— Я видел, как он плыл по кругу и уже подплывал к берегу. Минут пять плыл. Плыл очень медленно, греб руками так, что словно бил по воде. Потом перестал плыть, заткнул правой рукой нос и погрузился под воду. Я подождал секунд 20, когда он выплывет. Так как я держал собаку на поводке, то ничего не смог на тот момент предпринять, потому крикнул друзьям, которые были на берегу. Парни тут же поплыли искать Андрея, но не нашли, — говорит Александр.
По его словам, МЧС подростки вызвали примерно через 10 минут и продолжали искать Андрея до приезда спасателей.
— Сначала думали, что шутит. Он не кричал, не звал на помощь. Вдохнул воздух и погрузился под воду. И не всплыл, — рассказал друг погибшего Сергей.
По словам приятелей, Андрей жил с матерью и старшей сестрой, его отец умер. Он был хорошим парнем, раньше занимался борьбой, но вот плавал не очень хорошо. В этом году мальчик окончил 9-й класс и уже сдал выпускные экзамены. В день происшествия он сказал ребятам, что пил пиво.
Сейчас по факту гибели подростка следователи СК проводят проверку.
— С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Год назад в Заельцовском районе на реке Оби утонул 15-летний школьник — мальчик с компанией друзей купался на диком пляже. НГС рассказал, почему опасно спасать утопающего без навыков и как друзья погибшего мальчика справляются с травлей в социальных сетях.