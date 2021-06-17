«Все подумали, что он шутит»: 15-летний мальчик утонул на глазах своих друзей

В Новосибирске подросток утонул на глазах своих друзей, купаясь в озере. Тело мальчика достали через сутки, 17 июня , рядом с жилмассивом «Радуга Сибири» в Новосибирске. Корреспондент НГС пообщался с друзьями погибшего 15-летнего Андрея С . (имя изменено. — Прим. ред.).



В тот день один из друзей погибшего Александр выгуливал собаку на берегу озера на улице Невельского, где и произошел несчастный случай. По словам подростка, Андрей не очень хорошо плавал.



— Я видел, как он плыл по кругу и уже подплывал к берегу. Минут пять плыл. Плыл очень медленно, греб руками так, что словно бил по воде. Потом перестал плыть, заткнул правой рукой нос и погрузился под воду. Я подождал секунд 20, когда он выплывет. Так как я держал собаку на поводке, то ничего не смог на тот момент предпринять, потому крикнул друзьям, которые были на берегу. Парни тут же поплыли искать Андрея, но не нашли, — говорит Александр.

